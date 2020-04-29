Пандемия коронавируса заставила изменить правила премии Оскар

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса вынудил организаторов легендарной премии Оскар пересмотреть утвержденные правила. Так, на заветную статуэтку теперь могут претендовать киноленты, которые не транслировали в кинотеатрах.

Как сообщает Variety, соответствующее решение Академия кинематографических искусств и наук приняла во вторник, 28 апреля. Организаторы Оскара учли, что много фильмов, которые могут стать лауреатами премии, не могут выйти в прокат из-за пандемии. Поэтому в 2021 году в список номинантов попадут даже те киноленты, которые презентовали на стриминговых платформах.

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И, конечно, организаторы внесли ограничения. Поскольку в предыдущих правилах Оскара фильм должен быть в прокате хотя бы неделю, то теперь кинолента должна по крайней мере иметь запланированный релиз. Кроме этого, чтобы стать претендентом на премию, режиссеры должны разместить свою работу на потоковом сайте, предназначенном только для членов Академии, в течение 60 дней после премьеры.

"Академия убеждена, что нет лучшего способа увидеть магию фильмов, чем в кинотеатре. Наше мнение относительно этого является неизменной и непоколебимой. Тем не менее, пандемия COVID-19 заставляет временно исключить это из наших правил. Академия поддерживает наших коллег в это время неопределенности. Мы осознаем важность их работы и празднования, особенно сейчас, когда зрители ценят фильмы как никогда", – подчеркнули президент Академии Дэвид Рубин и генеральный директор Доун Хадсон.

После того, как кинотеатры возобновят свою работу, организаторы Оскара таки устроят показы фильмов. И в этот раз они не ограничатся Лос-Анджелесом. Киноплощадками станут заведения в Нью-Йорке, Атланте, Майами, Чикаго и округе Бэй.

Также впервые все членов Академии будут приглашены принять участие в предыдущем туре голосования за международный художественный фильм. Количество номинаций уменьшится до 23. Оскар в 2021 году не будут получать звукорежиссеры.

Трансляция вручения премии запланирована на 28 февраля 2021 года.