Хейден Панеттьери посещает Украину для встреч с дочерью, – СМИ

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Панеттьери ездит в Украину для встреч с дочерью
Панеттьери ездит в Украину для встреч с дочерью / Twitter / @haydenpanettier

Голливудская актриса Хейден Панеттьери таки не забывает о своих материнские обязанностях, убеждают инсайдеры из его близкого окружения. Знаменитость посещает Украину, где живет ее единственная дочь Кайя Евдокия.

После отмены помолвки с Владимиром Кличко Хейден Панеттьери часто обвиняли в невыполнении своих материнских обязанностей. Ее единственная дочь Кайя Евдокия осталась жить со звездным отцом и его родственниками в Украине. Но, как сообщают инсайдеры Us Weekly, Хейден не забыла о ребенке и неоднократно бывала на Киевщине.

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Хейден часто ездит в Украину, чтобы увидеть дочь, и звонит ей по FaceTime. Кайя продолжает жить с отцом, которого очень любит,
– заверил инсайдер.

Кроме этого, источники таблоида добавили, что 4-летняя Кайя Евдокия в восторге от проживания в Украине. За ребенком ухаживает Владимир Кличко и его мама, которые уделяют девочке все свое время. Кроме этого, Кайя Евдокия имеет свое любимое занятие со звездным отцом: ребенок любит вместе с экс-боксером посещать тренажерный зал в их имении на Киевщине.

"Она любит наблюдать за тем, как Владимир тренируется в их домашнем тренажерном зале. Также у нее много друзей", – добавили инсайдеры.

Гейден Панеттьєрі з донькою
Хейден Панеттьери с дочкой / People

Что известно о личной жизни Хейден Панеттьери?В августе 2018 Хейден Панеттьери и Владимир Кличко неожиданно объявили об отмене помолвки. Не повлияли на решение пары ни их единственная дочь Кайя Евадокия, ни наличие общей недвижимости. После разрыва отношений Хейден спешно продала имение и поселилась в Лос-Анджелесе. Девочка осталась жить с Владимиром Кличко, что вполне устраивало актрису.

В Голливуде Хейден Панеттьери не только возобновила съемки, но и начала встречаться с Брайаном Гикерсоном. Тогда инсайдеры из окружения актрисы рассказали, что она временно отказалась от общения с ребенком из-за ревнивого бойфренда. В мае 2019 Хейден стала жертвой жестокого избиения любимым и впоследствии разорвала с ним отношения. "Дочь живет далеко, а поскольку ее жизнь постоянно меняется, то у нее появляются другие проблемы", – рассказали тогда инсайдеры.

Пожалуй, разрыв с Брайаном Хикерсоном повлиял на ее общение с Кайей Евдокией. По данным СМИ, свой день рождения, который прошел 21 августа, Хейден Панеттьери отметила как в кругу друзей, так и с дочкой. Сейчас актриса живет в Нью-Йорке и встречается с братом Брайана Гикерсона.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы Звездные дети Хейден Панеттьери
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