"Пантера" в красном: Наоми Кэмпбелл ошеломила появлением на благотворительном фестивале – фото

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / www.gettyimages.com

Супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на звездную дорожку благотворительного фестиваля LACMA Art + Film и привлекла все внимание своим эффектным внешним видом.

Кэмпбелл стала гостьей LACMA Art + Film, за организацию которого в 2019 году отвечал модный дом Gucci. Мероприятие прошло 2 ноября в Лос-Анджелесе и направлено на поддержку американских музеев.

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49-летняя королева подиумов для выхода надела роскошное обтягивающих платье Versace со смелым декольте и блестками. Образ Наоми напоминает мультипликационного персонажа Джессику Рэббит.

"Черная пантера" дополнила платье красными туфлями и ярким педикюром в тон. Стилисты сделали медиа-звезде волнистую голливудскую укладку и макияж с блестящими розовыми тенями на веках.

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Наоми Кэмпбелл Мода LifeStyle
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