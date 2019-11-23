Папа, – приемная дочь узнала Якова Доброта в экранном герое

Тизер полнометражного художественного фильма "Яков" о реальном мужчине, который в страшные времена Голодомора спасал людей от гибели, вызвал шквал обсуждения. В интервью LifeStyle 24 режиссер ленты рассказала, как на премьерное видео отреагировали те, кто знал Якова в реальной жизни.

Главного героя фильма "Яков" воплотил Евгений Ламах. Режиссер Виктория Трофименко признается, что на эту роль проходили пробы и другие актеры. Она чувствовала, что рассматривая других претендентов, будет врать самой себе. Именно Евгению Ламаху сценаристка смогла доверить ценность возрожденного ею персонажа. Как выяснилось уже после съемок тизера, не зря.

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Внучатый племянник настоящего Якова самостоятельно обратился к Виктории Трофименко, чтобы помочь выяснить детали и предоставить более полную информацию о своем родственнике. Однако выяснилось, что работа с архивами открыла для режиссера гораздо больше семейных тайн.



Евгений Ламах и Виктория Трофименко в интервью LifeStyle 24 / Фото: Сергей Терещенко

Кроме того, Викторию нашла Влада Павловна, которая была приемной дочерью Якова Доброта. Как признается сценаристка, этой встречи она боялась. Ее переполнял страх того, каким помнит женщина названного отца и что сможет рассказать из собственных воспоминаний.

Владе Павловне сейчас 91 год. Яков стал единственным человеком, который позаботилась о ней в те страшные времена. Когда женщина смотрела тизер, она узнала в актере Евгение Ламахе своего отца. Она утверждала, что экранный персонаж такой, каким был ее отец.

Прильнула к исполнителю роли Жени Ламаха и называла его "папа"... Странные, пожалуй, ощущения, когда ты потеряла человека, которого звала отцом, в 13 лет, а в 91 год прижалась к тому, кто для тебя вдруг стал экранным воплощением "папы",

– вспоминает встречу Виктория Трофименко.



Приемная дочь Якова Дробота, которой 91 год / Facebook / @ Yakiv / Яков

Очень странно услышать историю "папы" от чужих людей, которые хотят рассказать ее миру. Благодаря авторам фильма "Яков", Влада Павловна узнала, что скрывал герой даже от собственных детей. Режиссеры искренне надеются увидеть приемную дочь Якова Доброта в здравии и твердости духа на премьерном показе ленты.