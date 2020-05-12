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"Папаньки" 2 сезон: что известно о комедийном сериале, который заставит смеяться каждого

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Сериал Папанькы 2 сезон: дата выхода серий в 2020 году, актеры, сюжет
Сериал "Папаньки" 2 сезон: сюжет, дата выхода серий и актеры / Пресс-служба

В Украине стартовал показ 2 сезона развлекательного сериала "Папаньки". Курьезные ситуации четырех украинских семей настолько понравились зрителям, что проект сразу же решили продолжить. Когда же ждать премьеру новых эпизодов и что известно о самом сериале – узнавайте в материале LifeStyle 24.

"Папаньки" 2 сезон: как создавали сериал

Еще осенью 2018 года на телеэкранах состоялась премьера первых серий "Папаньки", передает LifeStyle 24. Придумали комедийный сюжет и экранизировали его представители "Дизель Студио". Поэтому зрители не могли удержать смеха от жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются 4 обычные семьи.

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После бешеного успеха первого сезона "Папаньки" авторы проекта решили создать продолжение сериала. Поскольку все события происходят в Киеве, съемки проходили в спальных районах столицы. Кроме этого, режиссеры создавали кадры в лесу и на озере, что на Киевщине. Точные локации представители сериала "Папаньки" пока не рассекречивали.


"Папаньки" 2 сезон / СТБ

Сюжет сериала

Комедийный сериал расскажет историю четырех друзей, живущих в одном доме. Каждый из них – молодой папаша, который сталкивается с проблемами отцовства и имеет свои недоразумения с женой. Всем мужчины делятся друг с другом, что напомнило зрителям сериал "Секс и город".

Во 2 сезоне главные герои встретятся через пол года после последних событий. "Папаньки" будут ждать новых приключений, которые им подарит семейная жизнь. Так, в семье Егора и Светы возникнут финансовые трудности. Будет добавлять проблем отцу и его сын Игорь, привыкший к роскошной жизни.

А вот у ловеласа Саши появится взрослый сын. Мужчина не был готов к семейным отношениям, однако вживаться в роль папы придется достаточно быстро.

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Немало курьезных ситуаций произойдет и в жизни многодетного папаши Жени Малышева. Его жена решила вернуться в семью, не зная, что для нее подготовила ее "любимая" свекровь.

В то же время Никита и его жена Ира только стали родителями. Влюбленная пара переживает непростой этап в жизни каждого: все их планы меняет ребенок, который требует всего внимания взрослых. Ко всему и на работе у Никиты не все в порядке, поэтому его нервы уже на грани.

Главные актеры и роли:

  • Егор Крутоголов – Егор
  • Евгений Гашенко – Никита
  • Евгений Сморигин – Женя
  • Андрей Фединчик – Саша
  • Лилия Ребрик – Света, жена Егора
  • Ольга Арутюнян – Ирина, жена Никиты
  • Ольга Атанасова – жена Жени Малышева
  • Виктория Булитко – коллега Никиты из банка
  • Надежда Кондратовская – мама Жени Тамара Брониславовна

У сериала "Папаньки" также сыграли дети. В частности, первые роли получили:

  • Демьян Шиян – Игорь
  • Кира Подольская – Яна
  • Алексей Сморигин – Макс
  • Вероника Лукьяненко – Виктория
  • Анжелика Ешбаева – дочь Никиты

График выхода серий 2 сезона "Папаньки"

Премьера сериала "Папаньки 2" состоялась на телеканале СТБ 11 мая. Известно, что 2 сезон будет состоять из 16 эпизодов, которые будут транслироваться с понедельника до пятницы.

1 и 2 серии – 11 мая 2020
3 и 4 серии – 12 мая 2020
5 и 6 серии – 13 мая 2020
7 и 8 серии – 14 мая 2020
9 и 10 серии – 18 мая 2020
11 и 12 серии – 19 мая 2020
13 и 14 серии – 20 мая 2020
15 и 16 серии – 21 мая 2020

Смотрите трейлер к сериалу "Папаньки" 2 сезон: видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Кино
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