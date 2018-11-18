Папина доченька: Кайли Дженнер растрогала сеть фото с бойфрендом и ребенком

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Трэвис Скотт с дочерью
Трэвис Скотт с дочерью / www.instagram.com/kyliejenner

21-летняя американская светская львица и базнесвумен Кайли Дженнер показала поклонникам трогательные фото своего возлюбленного, рэпера Трэвиса Скотта, который позирует с их общей 9-месячной дочерью Сторми.

Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Заметим, что Кайли Дженнер может похвастаться великолепной карьерой в своем возрасте, ведь она владелица косметического бренда, звезда реалити-шоу и одна из самых популярных блогеров в Instagram.

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Однако, по словам Кайли, ее самым большим достижением стала семья, которую она год назад создала с Трэвисом.

"Только люди вокруг вас действительно знают, насколько тяжело ты работаешь.... Мы так гордимся тобой. Мы любим тебя", – отметила Кайли в подписи к фото.

​Тревіс Скотт зі Стормі / Instagram @kyliejenner
​Трэвис Скотт со Сторми / Instagram @kyliejenner

​Тревіс Скотт зі Стормі / Instagram @kyliejenner
​Трэвис Скотт со Сторми / Instagram @kyliejenner

Что интересно, Трэвис Скотт оставил комментарий, который интригует. "Я люблю тебя, женушка", – написал рэпер.

Заметим, о свадьбе Кайли Дженнер не было никакой информации, однако, если это произойдет – семейство Кардашян-Дженнер не проведет событие без огласки.

Напомним, что Кайли Дженнер родила дочку Сторми 1 февраля 2018 года. Всю свою беременность она скрывала новость о рождении первенца. Отцом девочки был рэпер и ее бойфренд Трэвис Скотт, однако экс-парень Кайли – Тайга, заявил, что тоже может быть отцом дочери, потому что во время их развода и во время зачатия ребенка они еще были в сексуальных отношениях.

Теги: Дети и несовершеннолетние LifeStyle Кайли Дженнер Звездные мамы
Источник: 24 канал
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