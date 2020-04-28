Папина дочка: Кайя Гербер вместе с отцом спела под гитару – миловидное видео

Американская модель Кайя Гербер даже до карантина всегда много времени проводила в кругу семьи. Благодаря новому видео Кайя в очередной раз доказала, что уважает семейные ценности и охотно проводит время с родными.

Папа Кайи Гербер только вчера, 27 апреля, отметил свой день рождения – 58 лет. И по случаю такого праздника, который они провели все в изоляции, 18-летняя Кайя спела вместе с ним хит Take It Easy группы The Eagles. Видеоролик с совместным исполнением Кайя оставила в своем инстаграме.

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"С днем ​​рождения мой компаньон по аматорской группе и одна любовь навсегда. Таймер в духовке, где готовился пирог, стал перкуссией", – с юмором написала Кайя. Пользователи остались в восторге от такого музыкального дуэта.

На видео можно увидеть, что семья сейчас находится в уютном имении, расположенном в США на берегу океана. Неизвестно, был ли сын именинника Пресли на празднике, или находится на карантине со своей возлюбленной в другом месте.

К поздравлениям с днем рождения присоединилась и звездная жена Рэнди – Синди Кроуфорд. Супермодель оставила в инстаграме фотографию мужа, на которой также засветился Джордж Клуни, и отметила, что она с детьми его любит сегодня и каждый день.