Папины принцессы: Роналду покорил сеть фото с дочерьми

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Роналду с дочерьми
Роналду с дочерьми / Instagram / @cristiano

Португальский нападающий Криштиану Роналду тронул армию поклонников нежной фотографией со своими дочерьми – двухлетней Евой и 1-летней Аланой Мартиной.

Очаровательное "селфи" Роналду опубликовал на своей странице в Instagram.

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Как известно, в ноябре 2017 возлюбленная Роналду 25-летняя Джорджина Родригес родила Алану Мартину от известного футболиста. А всего у португальского нападающего четверо детей: трое старших – от суррогатных матерей.

"Мои принцессы", – лаконично прокомментировал фото счастливый отец.

Роналду з дочками
Роналду с дочерьми / Instagram / @cristiano

Добавим, на днях Роналду снялся в обольстительной фотосессии для собственной торговой марки CR7. 34-летний футболист позировал на фоне стены, где написаны слова Power (Сила), Strength (Мощь), Belief (Вера) и CR7.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

 

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Теги: LifeStyle Футбол Новости LifeStyle Дети и несовершеннолетние Криштиану Роналду Ювентус
Источник: LifeStyle 24
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