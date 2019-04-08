Пара дня: романтичные фото Николь Кидман и Кита Урбана на премии ACM Awards

Искренних и по-спражньому счастливых пар в Голливуде не так уж и много, однако те, что умеют беречь любовь в течение многих лет не забывают ее проявлять даже на публике. Следовательно, голливудская чета Николь Кидман и Кита Урбана на церемонии награждения премии ACM Awards в очередной раз подтвердила, что у любви нет ни возраста, ни границ!

Музыкальное событие состоялось в Лас-Вегасе вчера, 7 апреля, где собрало величайших звезд кантри-музыки. Ведь именно их награждали престижными наградами за вклад в индустрию в жанре "кантри". Как известно, австралиец Кит Урбан является чуть ли не самым ярким представителем оригинального жанра, поэтому удостоился главной победы премии - "Главный исполнитель года".

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На церемонии ACM Awards вместе с ним присутствовала его любящая жена – австралийская актриса Николь Кидман, которая не только позировала с ним на красной дорожке, но и делилась взаимными поцелуями и объятиями в зале премии. Любовь и счастье, которое излучала пара, успели запечатлеть все фотографы премии. На Instagram-странице ACM Awards представители события оставили отдельное сообщение, в котором написали "Эти двое", дополнив публикацию "эмоджи" в форме сердец. Фото получило больше всего одобрений среди всех других фотографий, которые были опубликованы на протяжении церемонии.



Кит Урбан и Николь Кидман на ACM Awards / Instagram / @acmawards

Страницы Николь и Кита в Instagram также изобиловали романтическими фото, на которых они зафиксировали свои поцелуи и улыбки. А как вам эмоции голливудской пары на церемонии ACM Awards?



Кит Урбан и Николь Кидман на ACM Awards / Instagram / @keithurban



Кит Урбан и Николь Кидман на ACM Awards / Instagram / @nicolekidman



Кит Урбан и Николь Кидман на ACM Awards / Instagram / @nicolekidman

Что известно об отношениях Николь Кидман и Кита Урбана?

Голливудская актриса и кантри-музыкант поженились в 2006 году. В совместном браке у них родилось 2 дочери – Фэйт Маргарет (7 лет) и Сандей Роуз (9 лет), которую родила суррогатная мать, но является биологическим ребенком супругов. В апреле 2018 года появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу, и у них потом все наладилось.



Когда Николь впервые встретила Кита, тот имел проблемы с наркотической зависимостью, но вместе им удалось побороть проблемы и после женитьбы в брачном контракте актриса отметила, что будет выплачивать мужу ежегодную доплату за то, что он не употребляет наркотические вещества.