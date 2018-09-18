Парашютистка создает уникальные картины во время полета: потрясающие фото и видео

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Парашютистка создает уникальные картины во время полета
Парашютистка создает уникальные картины во время полета / Instagram / @capturedskyart

Современное искусство умело удивляет весь мир, ведь художники экспериментируют со стилями, цветами и способом создания картин. Так, талантливая парашютистка решила нарисовать картину прямо во время полета. Результат поразил сеть.

Американка Мишель Нирумандрад – талантливая и опытная парашютистка в штате Техас. Видимо, девушка уже и не вспомнит, как состоялся ее первый прыжок с самолета, ведь их было немало. И свое экстремальное хобби она решила совместить с творческим увлечением.

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Однажды американка прикрепила к своей ноге полотно и выпустила разноцветные краски во время полета. Результат ее творческого эксперимента поразили.

Цветные капли хаотично легли на полотно, создав уникальные картины. Сама же Мишель Нирумандрад на одной картине не остановилась, создав свой проект под названием "Захваченное небо". Девушка призналась, что она позволяет ветру самому рисовать. Поэтому Мишель захватывает частицу "неба на Землю".

 

Теги: Новости культуры LifeStyle Исскусство
Источник: 24 Канал
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