"Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть

Комедия без клоунов и трагедия без воров. Лента "Паразиты" получила первую в истории Южной Кореи Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Работы режиссера Пон Джун Хо знают зрители, которые следят за неголливудским кино и интересовались, кому в этом году раздавало премии каннское жюри во главе с Алехандро Гонсалесом Иньярриту. Тех же, кто смотрит голливудское кино до сих пор грустит из-за финала "Мстителей" и способен осилить очередной "Форсаж", фильм "Паразиты" насторожит.

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Во-первых, Южная Корея – необычное происхождение для фильма. Во-вторых, награда в Каннах – не всегда хороший знак, потому что простым фильмам ее не дают. Получается, сначала смотришь полную неразбериху, а потом еще день читаешь рецензии и объяснения, что ты, черт возьми, посмотрел. Это отталкивает часть людей, которые могли бы получить удовольствие от просмотра "Паразитов". Фильм способен держать внимание зрителей из обоих лагерей все 130 минут своего хронометража.



"Паразиты": официальный кадр из фильма

Пон Джун Хо раскрывал как можно меньше информации о проекте до премьеры, а перед началом фильма лично обращается к зрителям с экрана. Режиссер просит ни в коем случае не спойлерить другим сюжетные подробности. Предусмотреть развитие событий этого фильма практически невозможно.

"Паразиты" можно попробовать назвать трагикомичным триллером. По сути же, кино не вписывается в жанровые рамки и трансформируется в зависимости от настроений главных героев. Действующие лица вызывают поочередно то понимание, то смех, то отторжение, то жалость. "Паразиты" – это история о взаимозависимости между социальными слоями общества. Бедные живут буквально внизу, в полуподвале, а богатые – в просторном здании на холме.

Между ними огромное расстояние, которое в фильме сивмолизируют постоянные подъемы по лестнице по пути в дом богатых и длинные спуски на пути к бедным. Семьи Паков и Кимов, богатых и бедных, будто отражение друг друга. Кто из них оригинал, а кто только отражение – зависит от восприятия зрителя. Как неоднократно повторяет один из героев фильма: "Это все так метафорически".



"Паразиты": официальный кадр из фильма

"Паразиты" еще можно назвать историей о доме с привидениями. Но это только запутает и без того взбудораженный ум зрителя. Дело в том, что Пон Джун Хо в кинематографе уже около 20 лет и успел поснимать кино с монстрами и апокалипсисом. Самые известные среди фильмов режиссера – "Воспоминания об убийстве", "Сквозь снег" и "Мать", а фильм "Окча" даже можно найти на Netflix.

Понятие призраков в нашем случае слишком метафорическое, чтобы воспринимать его буквально, о чем Пон Джун Хо заявил в Каннах, назвав "Паразитов" реалистичной лентой о том, как две южнокорейские семьи при определенных обстоятельствах оказались в одном доме и то, что из этого получилось.

Впечатления зрителей от "Паразитов" разнятся, но большинством фильм был принят хорошо, даже если не нравится его развязка. Доказательством станет рейтинг 8,6 на IMDb и многотомник положительных отзывов в мировой прессе.

Паразиты: смотреть трейлер фильма онлайн

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Всі фото: IMDb