Пари с Ямой и эпатаж с Поляковой: чем отличились выступления Леси Никитюк на "Танцах со звездами

В воскресенье, 18 ноября, отгремел грандиозный полуфинал шоу "Танцы со звездами 2018". Эффектные номера и щемящие песни – это далеко не все, что будут вспоминать зрители. Строптивая Леся Никитюк, как всегда, добавила перчинку к выпуску.

В течение недели участники полуфинала упорно готовились к прямому эфиру. Одну из постановок они воплощали вместе с экс-участником проекта. Но среди всех пар курьезно выделилась своенравная телеведущая.

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Поддержала Лесю Никитюк ее знакомая в мире шоу-бизнеса – зажигательная Оля Полякова. Звезды не только примерили сексуальные платья, обнажив стройные ноги, но и едва не поцеловались в прямом эфире. Свой танец они решили посвятить строгой Екатерине Кухар, которая в свое время нещадно критиковала двух блондинок.

Мама всех "лестниц" страны пришла поднять боевой дух и усилить номер. Я была в ее (Леси Никитюк – 24 канал) шкуре, была поводом для нападок Екатерины Кухар. Екатерина, запасайтесь успокаивающим. Мы станцуем так, что Кухар не будет карточки с таким высоким баллом,

– заявила Оля Полякова.

Однако выступление харизматичных блондинок не впечатлило Екатерину Кухар. Балерина отметила, что ожидала гораздо большего от сексапильного номера, а сама постановка была неопрятной.

И это далеко не все курьезы, которыми отличилось выступление "Богини ламината" и "Королевы ночи". Во время комментирования выступления звездными судьями Влад Яма тоже приобщился к критике, отметив, что постановка должна была раскрыть сноровку Леси Никитюк, а не зажигательной Оли Поляковой. На это звезда не сдержала эмоций и в прямом эфире оскорбила хореографа.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк, Максима Ежова и Оли Поляковой

Не с меньшими курьезами состоялся второй выход Леси Никитюк на паркете. Звезда вместе с Максимом Ежовым станцевала ритмичный фристайл. Выступление прокомментировал Влад Яма, который заключил со звездой пари.

"Такой выходит сериал: Леся плюс Яма. Это когда судьи загоняют в яму своими оценками, а зрители оттуда вытаскивают. Но с такими танцами некоторые могут и кредит взять. Относительно танца, это как шутка, а как будто и не смешно", – заявил Влад Яма, намекая на несовершенное исполнение па.

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В конце своего комментария хореограф добавил, что если Леся Никитюк выиграет шоу "Танцы со звездами 2018" – он в прямом эфире съест листок, на котором указан порядок выступлений участников.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова

К слову, за шаг до финала проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Поэтому за главный кубок поборются Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.