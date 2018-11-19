Пари с Ямой и эпатаж с Поляковой: чем отличились выступления Леси Никитюк на "Танцах со звездами

23 Читати новину українською
Пари с Ямой и эпатаж с Поляковой: чем отличились выступления Леси Никитюк на "Танцах со звездами

В воскресенье, 18 ноября, отгремел грандиозный полуфинал шоу "Танцы со звездами 2018". Эффектные номера и щемящие песни – это далеко не все, что будут вспоминать зрители. Строптивая Леся Никитюк, как всегда, добавила перчинку к выпуску.

В течение недели участники полуфинала упорно готовились к прямому эфиру. Одну из постановок они воплощали вместе с экс-участником проекта. Но среди всех пар курьезно выделилась своенравная телеведущая.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 13 выпуск: чем запомнится полуфинал шоу

Поддержала Лесю Никитюк ее знакомая в мире шоу-бизнеса – зажигательная Оля Полякова. Звезды не только примерили сексуальные платья, обнажив стройные ноги, но и едва не поцеловались в прямом эфире. Свой танец они решили посвятить строгой Екатерине Кухар, которая в свое время нещадно критиковала двух блондинок.

Мама всех "лестниц" страны пришла поднять боевой дух и усилить номер. Я была в ее (Леси Никитюк – 24 канал) шкуре, была поводом для нападок Екатерины Кухар. Екатерина, запасайтесь успокаивающим. Мы станцуем так, что Кухар не будет карточки с таким высоким баллом,
– заявила Оля Полякова.

Однако выступление харизматичных блондинок не впечатлило Екатерину Кухар. Балерина отметила, что ожидала гораздо большего от сексапильного номера, а сама постановка была неопрятной.

И это далеко не все курьезы, которыми отличилось выступление "Богини ламината" и "Королевы ночи". Во время комментирования выступления звездными судьями Влад Яма тоже приобщился к критике, отметив, что постановка должна была раскрыть сноровку Леси Никитюк, а не зажигательной Оли Поляковой. На это звезда не сдержала эмоций и в прямом эфире оскорбила хореографа.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк, Максима Ежова и Оли Поляковой

 

Не с меньшими курьезами состоялся второй выход Леси Никитюк на паркете. Звезда вместе с Максимом Ежовым станцевала ритмичный фристайл. Выступление прокомментировал Влад Яма, который заключил со звездой пари.

"Такой выходит сериал: Леся плюс Яма. Это когда судьи загоняют в яму своими оценками, а зрители оттуда вытаскивают. Но с такими танцами некоторые могут и кредит взять. Относительно танца, это как шутка, а как будто и не смешно", – заявил Влад Яма, намекая на несовершенное исполнение па.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 13 выпуск: кто покинул проект за шаг до финала

В конце своего комментария хореограф добавил, что если Леся Никитюк выиграет шоу "Танцы со звездами 2018" – он в прямом эфире съест листок, на котором указан порядок выступлений участников.

"Танцы со звездами 2018" 13 выпуск смотреть онлайн – выступление Леси Никитюк и Максима Ежова

 

К слову, за шаг до финала проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Поэтому за главный кубок поборются Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Леся Никитюк
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
18 ноября 15:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
1830
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 932
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 474
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
1764
Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
16 ноября 11:00 Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью
142
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
15 ноября 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 1645
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук