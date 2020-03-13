Парк развлечений Universal Studios в Голливуде закроют из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в мире пришлось закрыть один из самых популярных парков развлечений в США и в целом мире Universal Studios. Комплекс прекращает свою работу до 28 марта.

В Калифорнии уже закрыли известный всем туристам Диснейленд, а теперь сообщили о закрытии еще одного развлекательного парка Universal Studios. Он не будет работать с 14 по 28 марта. Однако отмечается, что Universal CityWalk, наполненный магазинами и ресторанами, остается открытым. Об этом сообщает издание Coming Soon.

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Это еще один шаг к предотвращению распространения пандемии коронавируса в больших масштабах. Инфекция поразила более чем 100 тысяч людей по всему миру и правительства государств пытаются делать все возможное для того, чтобы обезопасить население от заболевания.

В Соединенных Штатах Америки зафиксирован 1 762 случаи заражения и 41 смерть от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус.

Граждан призывают не паниковать, ведь карантинные меры вводятся для того, чтобы уменьшить количество инфицированных.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала