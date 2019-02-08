Парни бегали за ней табунами, – бабушка Леси Никитюк рассказала о ее личной жизни

Украинская телеведущая Леся Никитюк – одна из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. И, как рассказала бабушка звезды, и в школьные годы харизматичная блондинка была очень популярной.

После райского отдыха на Мальдивах Леся Никитюк вернулась в Украину. Телеведущая показала в Instagram-Stories, как ее встретил домашний любимец – Рафчик. Собака радостно прыгала вокруг Леси Никитюк и даже укусила ее за палец.

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Однако в Киеве звезда не засиживалась и отправилась на родную Хмельнитчину, где не обошла дом своей 84-летней бабушки. Леся Никитюк, которая тщательно скрывает своих родственников от общественности, решила показать всем, в кого удалась звездная внучка. Но телеведущая не надеялась, что бабушка выдаст секреты ее личной жизни.

По словам женщины, Леся и в школьные годы была очень популярной, а "парни бегали за ней табунами". Поэтому звезда никогда не возвращалась с вечеринки сама: ее всегда провожали домой влюбленные кавалеры, которых прогонял дедушка телеведущей. А был у Никитюк и такой ухажер, который не хотел из-за нее идти в армию.

Кроме этого, поездка звезды домой отметилась еще одним курьезом. Отец Леси Никитюк решил сделать точную копию кубка шоу "Танцы со звездами 2018", на котором певица заняла второе место. От такой награды блондинка не сдержала своего восторга и с юмором призналась, что ее кубок больше, чем у Игоря Ласточкина.