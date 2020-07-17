Пожалуй, в мире не найдется киномана, который бы хоть раз в жизни не посмотрел комедию "Криминальное чтиво". И мы убеждены, что никто не представлял новых героев рядом со знаменитыми Джоном Траволтой и Сэмюэлом Л. Джексоном. Но в сети пофантазировали и создали ролик с культовыми сценами с обычной черной кошкой.

Пародийный ролик опубликовал на ютубе режиссер Тибо Чарроппину. Помогла ему создать видео его партнерша – писательница Оливия Бун, которая предложила кошку Лиззи на одну из главных ролей в пародии. Режиссер умело соединил кадры со своим домашним животным с культовыми фрагментами ленты Квентина Тарантино. И результат его работы уже успел рассмешить тысячи пользователей сети.

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Смотрите пародию на фильм "Криминальное чтиво": видео

Какие еще пародии на фильмы сняли с котом

Впервые ролики с черным пушистым котом Лиззи появились в 2018 году. Тогда это было просто хобби Тибо и Оливии. Режиссер работал видеоредактором, поэтому в перерыве между работой искал интересные идеи, которые помогли ему отточить мастерство. И на помощь пришла его любимая избранница.

В один день пара решила сделать короткометражку о своей пушистой черной кошке Лиззи. С того и начался проект, который растянулся на 2 года. Серию роликов назвали OwlKitty, а кадры с домашним животным художники курьезно совместили с лентами "50 оттенков серого", "Ведьмак", "Парк Юрского периода", "Мстители", "Матрица", "Друзья" и др. Пародии уже покорили киноманов юмором, а новые работы от Тибо Чарроппину и Оливье Бун ожидают более 700 тысяч подписчиков их блога.

Смотрите пародию на "50 оттенков серого": видео

Смотрите пародию на "Мстителей": видео

Смотрите пародию на "Ведьмака": видео

Смотрите пародию на "Матрицу": видео

Смотрите пародию на Оскар и фильмы-номинанты 2020: видео

Смотрите пародию на заставку "Друзей": видео