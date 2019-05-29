Пародия на сериал "Игра престолов": сеть подрывает трейлер американской комедии

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Фрагмент из фильма-пародии на "Игру престолов"
Фрагмент из фильма-пародии на "Игру престолов" / Скриншот из видеоролика

Не прошло и нескольких недель после того, как создатели сериала "Игра престолов" презентовали финальную серию завершающего сезона. Однако менее чем за месяц поклонники фэнтезийного проекта смогут вновь окунуться в мир борьбы за престол, который будет представлен в комедийном жанре уже этим летом.

Немало сторонников выражали свое недовольство финалом любимого сериала. Так, чтобы разбавить негативные ноты представители иностранной киноиндустрии сняли полнометражный фильм-пародию на "Игру престолов".

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На YouTube-канале MMD UA появился украиноязычный трейлер картины, которая получила название "Игрища престолов".

По сюжету, лорды королевства намерены положить конец распрям, потому по этому случаю собираются на Банкете Очищения. Но неожиданным сюрпризом для них станет понимание, что это хитрая ловушка от Жирного Короля, который планирует уничтожить их всех. Однако, несмотря на мудрый, по его мнению, план, он все равно пойдет наперекосяк.

Смотреть трейлер пародии "Игрища престолов": видео

 

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Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: LifeStyle 24
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