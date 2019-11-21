Партнерша Владимира Остапчука раскритиковала его за фиаско на "Танцах со звездами"

В шаге от финала "Танцев со звездами 2019" шоу покинули одни из фаворитов – Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Поэтому впервые в истории проекта в последнем выпуске появятся только звездные участницы со своими партнерами. На днях Илона Гвоздева прокомментировала свое поражение и назвала его причину.

В комментарии "Фактам" танцовщица заявила, что ее партнер в один момент забыл, что должен работать в команде. Поэтому Владимир Остапчук, по словам Илоны Гвоздевой, повлиял на результаты голосования, не показывая настоящие эмоции в постановках.

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"Не хочу его обидеть, но, по-моему, в какой-то момент Владимир Остапчук захотел кубок настолько сильно, что забыл: это шоу – командный проект, в котором очень важна работа в паре. Володю, видимо, затопило всеобщее восхищение, большое количество поклонниц вокруг, и он начал думать, что и сам может доказывать свое мастерство на танцполе ", – заявила Илона Гвоздева.

Самолюбование Владимира Остапчука в шоу сыграло против него. В этом убеждена его партнерша по "Танцам со звездами 2019". Именно стремление получить главный кубок, а не наслаждение участием в шоу было одной из причин фиаско.

Думаю, это сыграло не последнюю роль в решении зрителей, за кого голосовать. Хотя, я соглашусь с мнением, что он был достоин финала с точки зрения технических данных. Просто его немного занесло на волне успеха. Вова слишком рано начал думать о победе, и зритель это почувствовал, решив, что ему пора идти,

– добавила она.

Кроме этого, Илона Гвоздева призналась, что со всеми партнерами по "Танцам со звездами" имеет дружеские отношения. Как с Игорем Ласточкиным, так и с Юрием Ткачем она активно общается. Вместе с тем с Владимиром Остапчуком дружеских отношений не сложилось.

"С Вовой у нас, к сожалению, отношения не сложились. Его любовь к себе была сильной. Он пытался, все выполнял, но думал только о себе, что и помешало ему дойти до финала. Я много раз говорила о том, что танцевать надо в паре, но Вова меня не слушал. Он выходил на паркет, и эмоции его буквально переполняли", – отметила танцовщица.

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В конце громкого интервью Илона Гвоздева призналась, что и поддержки ей было сложно выполнять со звездным партнером. Танцовщица была готова к тому, что все па придется выполнять с любителем. Однако во время выполнения самбы она поняла, что ей будет сложно с Владимиром Остапчуком.

"Был один момент в самбе, когда мы не смогли выполнить поддержку. Она не была суперсложная технически, но что-то пошло не так. К сожалению, в тот момент я поняла, что Вова не может взять себя в руки, он очень растерялся. Это был для меня "колокольчик", что с поддержками надо заканчивать. Знаете, даже если мужчина не смог выполнить поддержку, он как минимум должен сделать все, чтобы не уронить партнершу на пол. Я, конечно, не упала, но Володя не приложил усилий, чтобы хоть как-то изменить ситуацию", – заявила Илона Гвоздева.

В то же время сам Владимир Остапчук публично поблагодарил партнершу за всех подготовки к прямым эфирам и выступления на шоу. Телеведущий никогда не скрывал, что "Танцы со звездами 2019" стали для него особым проектом.