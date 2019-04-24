Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша событий

На этой неделе на Украине наступят Пасхальные выходные, а это значит, что гулять будем вдвое больше — с 27 апреля по 1 мая. Столице в эти дни ожидает немало интересных событий, поэтому знакомим с лучшими.

Пасха – это не только массовые гуляния, обмен пасхальными яйцами и посещение семьи. Это еще и прекрасный повод насладиться культурными событиями, которых в Киеве в этом году будет больше, чем достаточно.

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События на Пасху в Киеве в 2019 году:

Группа Fontaliza

MonteRay

25 апреля, 20:00

Стоимость: 250-450 гривен

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Афишу событий на грядущие дни открывает большой сольный концерт в Киеве группы Fontaliza. Музыканты из Горловки презентуют свой новый альбом под названием "Фирменные Движения". Цепкие и сочные гитарные рифы, разрывная ритм секция и пронзительный мелодичный, на грани с истерикой, вокал – все в лучших традициях западной рок школы. Музыкальный альбом стал четвертой студийной пластинкой группы, который был записан еще в 2018 году на киевской студии Badminton. На некоторые из анонсированных песен уже был издан ряд видеоклипов, к примеру, "Животное", "Амазонка", "Фирменные движения" и "Медленный рок-н-ролл". Будьте уверены, что новые хиты обеспечат вам абсолютный комфорт и порцию настоящих эмоций.



Группа Fontaliza

Калеки

Театр Золотые Ворота

26 апреля, 19:00

Стоимость: 250 гривен

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"Калеки" – это комедия о двух парнях, которые говорят о девушках в реабилитационной клинике. Актеры Богдан Буйлук и Владислав Онищенко играют роли обычных пацанов, которые уже видят себя взрослыми и хотят увидеть жизнь за пределами больницы. А иначе зачем вообще такая жизнь, в которой не остается места для мечты? Пьесой немецкого драматурга Серґия Гьоснера продолжается сезон "безвиза" в театре "Золотые Ворота" – свой авторский вариант текста предложил художественный руководитель Станислав Жирков. Внимание, осталось меньше 50 билетов, поэтому спешите приобрести их по ссылке.

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"Калеки"

Tripoteca. Psychedelic Film and Art Festival

ВДНХ, 13-й павильон

26-27 апреля, 19:00

Стоимость: 250 гривен

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Tripoteca – это единственный в своем роде международный фестиваль фильмов и искусств, который фокусируется на метафизических вопросах, расширении сознания и абстрактной эстетике. Фестиваль уже гастролировал во многих странах Европы, перебрался за океан в Америку, а в этом году посетит украинскую столицу. Кроме видеоработ на фестивале покажут аудиовизуальное шоу от Ruga Roo, Adistu и Simina Oprescu, фрактальное VR-путешествие и различные интерактивные инсталляции. В завершение вас ждет локальная вечеринка с эмбиент-музыкой от Zen.



Tripoteca. Psychedelic Film and Art Festival

Павел Игнатьев

Caribbean Club

26 апреля, 20:00

Стоимость: 180-650 гривен

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Пианист, джазовый композитор и автор девяти альбомов Павел Игнатьев приглашает на презентацию "Весеннего плейлиста" – концерта от одного из самых титулованных молодых исполнителей Украины. Характерная черта для Павла – постоянный эксперимент с класничним звучанием, выступление пропитанное тонкой философией звучания настоящего рояля вживую. Каждое событие в вашей жизни, даже повседневное, заслуживает свой волшебный саундтрек, а 26 апреля Павел Игнатьев в Caribbean Club станет его автором.



Павел Игнатьев

Underground Stand Up

Golden Gate

27 апреля, 19:00

Стоимость: 150–250 гривен

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Комедианты предупреждают, если вы боитесь за ваше психическое состояние, то еще есть возможность отказаться от underground stand up. Но как только вы спуститесь в Golden Pub, то ирландская культура, атмосфера киевского комедийного андеграунда и вкусные напитки уже не выпустят вас прежним. Настоящая комедия без ограничений в самом центре столицы! За хорошее настроение и смех отвечают старые знакомые: основатель Underground Stand Up Свят Загайкевич, дважды победитель "Рассмеши комика" Сергей Липко, полуфиналист "Лиги Смеха" Василий Байдак и известный провокатор Андрей Щегель!



Underground Stand Up

In Flames

Stereo Plaza

29 апреля, 20:00

Стоимость: 1090-5500 гривен

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Кто соскучился по бешенному дэт-металу, суровой музыке викингов и настоящих брутальных мужчин? Если вы еще не слышали, то 29 апреля к нам приезжают легендарные In Flames. Шведская группа представляет тринадцатый альбом I, the Mask, а это означает "еще больше перегруженных гитар", "только новый подход к созданию музыки" и сногсшибательная музыкальная энергия дэт-метала! Более того, в этот раз над пластинкой работала по-настоящему "звездный" команда специалистов: номинанты и лауреаты премии Грэмми Говард Бенсон, Крис Лорд-Элджи и Тед Дженсен. Ждем их выступление и встаем в очередь к Stereo Plaza за порцией ураганного драйва.

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In Flames

Квартет Кристины Кирик

Caribbean Club

29 апреля, 20:00

Стоимость: 150-350 гривен

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Далеко не впервые Caribbean Club дает возможность молодым, но очень талантливым музыкантам поделиться своего творчества с большой сцены. Тем более, сколько еще украинский джаз будет придерживаться патриархальной системы? Вперед, женщины! В последний апрельский понедельник люди празднуют Пасху, а, как известно, для многих меломанов легкий джаз напоминает форму медитации. Испытываете потребность в сеансе арттерапии? Kristina Kirik Quartet приглашает на презентацию post-bop/contemporary концертной программы Contour Lines.



Квартет Кристины Кирик Квартет Кристины Кирик

Фото: пресс–служба