Пасха в Украине 2019: дата и традиции

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Когда Пасха 2019 года Украина: дата и традиции праздника Пасха 2019 года
Пасха в Украине 2019 / www.1zoom.ru

Пасха не имеет определенной фиксированной даты празднования, но обязательно Пасху отмечают в воскресенье. Дату вычисляют с помощью специальной таблицы – Александрийской пасхалии. В 2019 году Пасху украинцы будут праздновать 28 апреля.

Пасха – самый ожидаемый светлый день для многих христиан. Пасха символизирует Воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и во спасение человеческого рода от страшных бед.

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К этому светлому дню, христиане готовятся с большим трепетом. Верующие соблюдают в течение 48 дней Великий пост, ограничивая себя в еде и других удовольствиях. Во время поста люди стараются очиститься с помощью духовного поста. Рекомендуется посещать богослужения, не совершать плохие поступки и прощать обидчиков.

Традиции Пасхи 2019 в Украине

В последнюю неделю Пасхи христиане тщательно готовятся к празднику. Хозяйки убирают в доме, пекут куличи и красят яйца.

Страстной понедельник. По традиции, на Страстной понедельник надо молиться. В этот день важно вспомнить пророчества Спасителя о тех страданиях, которые его ожидали впереди. Подумать можно о том, что после испытаний Иисуса ждало избавление, чтобы наполниться надеждой.

Страстной вторник. Это день поучений, когда в церкви вспоминают, что Спаситель должен вернуться к нам снова, чтобы вершить суд над каждым.

Страстная среда. Согласно уставу Православной Церкви, прекращается чтение в храмах молитвы святого Ефрема Сирина. Все три первых дня Страстной недели в храмах совершаются Литургии Григория Двоеслова – или же Преждеосвященных Даров. Верующие продолжают соблюдать телесный и духовный пост.

Великдень в Україні 2019
Пасха в Украине 2019
 

Страстной (чистый) четверг. День тайного ужина. Во время вечернего богослужения в храмах читают "Двенадцать Евангелий", люди держат зажженными свечи, которые не гасят по дороге домой. В Великий четверг можно и даже необходимо причаститься. Традиционно в Страстной четверг дома уже убраны, а хозяйки пекут куличи, красят яйца, делают заготовки праздничных блюд. Можно устроить большую стирку.

Страстная пятница. Главным христианским обрядом в страстную пятницу является вынос плащаницы. Плащаница символизирует полотно, в которое был завернут Иисус Христос после снятия с Креста. После Воскресения на полотне остался отпечаток Его Образа, который образовался, как исследовали ученые, путем сильного излучения.

Страстная суббота. В Страстную субботу нельзя ничего делать, есть определенный набор церковных правил, о которых нужно помнить. В частности, в этот день вспоминают лежание Тела Христа в гробу. В этот день, как пишут церковные книги, душа Иисуса Христа побывала в аду и рассказала там о том, что жизнь торжествует над смертью.

Ночь перед Пасхой нужно провести в молитве, прося прощения грехов и очищения души. Если в этот период вы не находитесь в церкви, то в полночь нужно зажечь свечу, которую принесли из храма в Вербное воскресенье.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Религия Новости культуры Традиции Паска Пасха
Источник: 24 Канал
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