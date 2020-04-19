Что можно и нельзя делать на Пасху: главные запреты религиозного праздника

19 апреля христиане отмечают большой религиозный праздник – Пасху. Воскресение Христово является древнейшим церковным праздником, который испокон веков хранит традиции, обычаи и верования. Поэтому что нельзя делать в этот день – читайте дальше.

Пасха имеет огромное значение в православной вере. Считается, что все молитвы, прочитанные в этот день, обладают огромной силой.

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Что можно делать на Пасху

1. На Пасху все члены семьи должны веселиться, иначе грустить придется весь год.

2. Чтобы не проспать свое счастье, надо встать до рассвета.

3. Говорят, что на Пасху осуществляются все заветные желания. Поэтому вы можете просить у Бога все, что пожелаете. Люди, которые хотят разбогатеть, умываются из серебряной посуды. Также в этот день девушки просят молитвами жениха.

4. От Пасхи и последующих 40 дней надо здороваться словами "Христос Воскрес!", а отвечать "Воистину Воскрес!".

5. Сегодня надо давать милостыню всем нуждающимся людям и угостить их пасхальными блюдами.

6. Крошками от кулича надо накормить птиц. Категорически запрещается выбрасывать кулич.



Что можно и нельзя делать на Пасху

Что нельзя делать на Пасху

1. В Пасху нельзя заниматься домашней работой, ведь с хлопотами уйдет счастье.

2. Нельзя выбрасывать скорлупу за окно, чтобы не попасть в Иисуса и апостолов, которые всю неделю ходят по земле в нищенском рубище.

3. Сегодня нельзя ни с кем ссориться. Также в этот праздник запрещено кому-то желать зла.

3. Недоеденные освященные продукты нельзя выбрасывать, их надо съесть за праздничным столом.

4. В течение 40 дней после Пасхи считается грехом проливать кровь животных, ведь они радуются Христову Воскресению и славят Бога.

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Приметы на Пасху

– Чтобы быть румяной, девушке надо умыться водой из красного яйца.

– Если на Пасху бровь зачесалась, то скоро встретитесь с будущим мужем.

– Если чешутся губы, то вскоре вас поцелует суженый.

– Если в праздничную пищу попала муха, то в этом году вам сделают предложение руки и сердца.