Пасха дома или с родственниками: Лилия Ребрик ответила на актуальный вопрос

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик посвятила новое сообщение вопросу, который, видимо, возникал у всех украинцев: "Как провести Пасху?" Звезда утвердительно заявила, что останется дома, ведь здоровье родных для нее важнее.

Уже в воскресенье, 19 апреля, православные христиане будут праздновать Пасху. Однако карантин существенно внес изменения в планы украинцев. Так, Лилия Ребрик призналась, что хотела не нарушать традиций и провести праздник дома с родителями. Но из-за пандемии коронавируса не будет подвергать опасности ни себя, ни родных.

Примите участие в опросе: Дома, в церкви или с семьей: где вы проведете Пасху

"Скоро Пасха. Скоро должна была быть та суета, которую мы все так любим... Уборка, готовка, чтобы все идеально. Чтобы к родителям поехать. Кстати, в нашей семье это была хорошая традиция: поехать в Черновцы к родителям, к бабушке, посвятить пасху, поесть яиц, посидеть за большим семейным столом... И, казалось бы, такие простые вещи, но такие недосягаемые сегодня", – рассказала Лилия Ребрик.

Телезвезда отметила, что главное сейчас – не праздник, а здоровье. Поэтому Лилия Ребрик публично призвала всех украинцев отказаться от родственных застолий.

Самое главное сегодня – это помнить, что праздник Пасхи должен быть в душе: там должно быть тепло и светло, там должно быть много любви,

– отметила Лилия Ребрик.

Кроме того, ведущая показала тематический рисунок дочери Дианы, сделанный к празднику. На крашанках первенец Лилии Ребрик написала "Пасха дома", призвав также людей придерживаться советов ВОЗ.

Редакция LifeStyle 24 отмечает, что представители церкви также призывают верующих оставаться дома. А чтобы Пасха прошла по традициям, богослужения можно будет посмотреть онлайн. Как освятить праздничную корзину в домашних условиях – узнавайте в нашей инфографике.



Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала