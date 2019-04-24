Как приготовить классический рецепт кулича: пошаговая инструкция

Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля, а это значит, что уже надо скупать продукты для праздничного стола. В частности – позаботьтесь обо всех ингредиентах для кулича. Рецепт приготовления кулича – читайте дальше.

Паска является главным традиционным блюдом на Пасху. Христиане верят, что, готовя пасхальный хлеб, следует отбросить все плохие мысли и запастись хорошим настроением – тогда кулич точно удастся.

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Классический рецепт паски

Ингредиенты

- молоко – 500 мл;

- сухие дрожжи – 11 г (или обычные – 50-60 г);

- мука – 1-1,3 кг;

- яйца – 6 шт.;

- сливочное масло или маргарин – 200 г;

- сахар – 250-300 г;

- изюм – 300 г;

- ванильный сахар – 1 ч. л.

- щепотка соли.



Для глазури:

– 2 белка;

– 100 г сахара.

Как приготовить тесто для паски

1. Подогрейте молоко. В теплом молоке растворите дрожжи. Добавьте 500 г муки, хорошо размешайте. Положите в теплое место и накройте полотенцем. Подождите около 20 минут, чтобы опара увеличилась вдвое.

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2. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбейте с щепоткой соли в пену.

3. В опару добавьте желтки, перемешайте. Далее добавьте размягченное масло, перемешайте, затем – белки, перемешайте.

4. Добавьте оставшуюся муку, замесите тесто. Оно не должно быть крутым и прилипать к рукам. Снова поставьте тесто в теплое место. Дайте ему хорошо подняться (подождите 50-60 минут).

5. Изюм замочите в теплой воде на 10-15 минут, воду слейте. Добавьте изюм в тесто, перемешайте и снова поставьте в теплое место, чтобы оно хорошо поднялось.

6. Смажьте форму маслом, выложите тесто на 1/3 высоты формы. Накройте пленкой или полотенцем. Дайте тесту еще раз подняться уже в форме.

7. Поставьте форму с тестом в разогретую до 100 градусов духовку, выпекайте 10 минут.

8. Затем поднимите температуру до 180 градусов, випекайте до готовности (25-35 минут).

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Как приготовить глазурь

Взбейте белки с щепоткой соли в пену. Добавьте сахар, взбивайте до устойчивой пены. Готовые горячие куличи смажьте глазурью. По желанию можете украсить кондитерской посыпкой или цукатами.

Глазурь для паски