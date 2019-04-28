Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху

Пасха – самый большой православный праздник, который символизирует торжество веры, победу над грехом и смертью, начало новой жизни. Этот день имеет богатые традиции и символы.

С Пасхой связано значительное количество народных поверий, примет и обрядов. Одна из таких традиций – это покраска яиц. LifeStyle 24 собрал легенды о том, откуда взялся такой обычай.

Читайте также: Как покрасить яйца луковой шелухой на Пасху: инструкция с фото

Яйцо – древний символ, который существовал еще задолго до христианства. Если верить мифам, то весь мир родился из яйца. Кроме того, яйцо – это символ солнца и плодородия.



Крашенки – это яйца, которые красят только в один цвет. В христианстве особое значение имеет красное пасхальное яйцо – оно символизирует кровь, которую пролил Иисус за грехи людей.

Существует множество легенд, откуда взялись крашенки. Если верить одной из них, Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы сказать, что Иисус Христос воскрес. К императору было запрещено приходить с пустыми руками, в качестве подарка Мария принесла яйцо. Тиберий не поверил в рассказы о воскресении.

"Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным", – заявил он. От этих слов яйцо покраснело. Именно тогда Тиберий воскликнул "Воистину воскрес!". Таким образом, красить яйца – это способ почтить память о чуде, которое известило о воскресении Христа.

Писанки Подолья

Еще одна легенда говорит о том, что Иисус в знак своего воскресения раздавал пасхальные яйца из своего гроба. Что интересно, класть яйца в гроб – это иудейский обычай.

Другая легенда говорит, что после смерти Христа на банкете один из присутствующих заявил, что поверит в воскрешение только если зажаренная курица на столе оживет, а сваренные яйца покраснеют. Верите или нет, но согласно легенде, именно так и произошло.



Писанки Львовщины

Кроме легенд, обычаю красить яйца – есть более рациональное объяснение. Во время 40-дневного поста было запрещено есть яйца. Однако куры не очень приспособились к церковному календарю и все равно несли яйца. Конечно, выбрасывать их никто не собирался, именно поэтому, чтобы продлить срок их хранения – их варили. Поскольку яиц было много, то приходилось их как-то маркировать. Именно поэтому варили яйца в цветных отварах, чтобы не спутать с сырыми яйцами.

Какой легенде верить – это ваше дело, но если вы планируете красить яйца исключительно натуральными красителями, то в нашем материале вы найдете множество интересных, но в то же время простых идей.

Писанки Подляшья

Если яйца встречают в обрядах многих народов мира, то писанка – существует только в Украине.



Писанки – это яйца, которые окрашены в два или более цветов, на них наносили узоры. Их создают с помощью специального писачка с растопленным воском. Сегодня для этого используют самые разнообразные технологии – квиллинг, декупаж и т. п – или обычные наклейки.

Дарения писанки – это особый ритуал на Пасху. В древности девушки дарили писанки ребятам, а самую красивую писанку – готовили для того, кого любили. Это был не лучший способ рассказать о своих чувствах.

Считалось, что если вам дарят писанку с самого утра на Пасху – то вы можете загадать желание. И если ваше сердце будет преисполнено мира и любви – то оно обязательно сбудется.

Писанка Лемковщины

Еще одна из интересных традиций – биться яйцами. Сегодня дети воспринимают это как обычную игрушку, чтобы определять, чье яйцо будет крепче. А вот в древности яйцо символизировало новую жизнь. Поэтому, чтобы старое уступило место новому – писанку разбивали.

В древности люди верили, что если покатать яйцо по земле – то в этом году они смогут получить хороший урожай. Само же яйцо хранили в доме в течение всего года – так хотели защитить себя и свою семью от невзгод.

А есть и более жуткий обычай. Считалось, что для того, чтобы пообщаться с умершим родственником – нужно было принести три красных яйца на могилу и похристоваться с умершим. После этого яйца скармливали птицам.

Все фото: 24 Канал (Автор иллюстраций: Елена Левчук)

Но независимо от того, красите ли вы яйца по древним обычаям или потому, что это красиво и празднично – советуем ознакомиться с нашим материалом об оригинальных идеях для украшения пасхальных писанок.