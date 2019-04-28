Пасха 2019: все о праздновании в Украине

Воскресение Христово, Пасха или Светлое Христово Воскресение – самый большой и самый древний христианский праздник, ибо это праздник победы добра над злом, жизни над смертью. Пасха в 2019 году приходится на 28 апреля.

Как отпраздновать Пасху 2019, испечь кулич, что готовить для праздничного стола, как покрасить яйца и украсить дом – LifeStyle 24 собрал серию материалов, в которых вы найдете все ответы.

Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья?







Великий пост накануне Пасхи продолжается 48 дней – он начался в этом году 11 марта и продолжался до 27 апреля. Если вы придерживались поста, то нужно еще и правильно из него выйти, чтобы не навредить собственному здоровью.

Пасха в Украине 2019: дата и традиции







У Пасхи нет определенной фиксированной даты празднования, но обязательно Пасху отмечают в воскресенье. Дату вычисляют с помощью специальной таблицы – Александрийской пасхалии. В этом году Пасха пришлась на 28 апреля. Ей предшествовали 40 дней строгого поста включительно со Страстной неделей. Это самый ожидаемый светлый день для многих христиан. Он символизирует воскрешение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед.

Пасха 2019: в какой день надо печь кулич и когда красят пасхальные яйца







К приготовлению кулича надо относиться очень ответственно. Это определенный ритуал, которого должна придерживаться каждая хозяйка, которая бережно относится к религиозным праздникам. Для выпечки куличей лучше всего подходит Чистый четверг и суббота. Что касается крашенок и писанок, то их красят и разрисовывают в Пасхальную субботу. Перед светлым праздником Воскресения Христова каждая семья прикладывает всю фантазию и усилия для создания особого пасхального яйца.

Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления​







Вкусный и пышный кулич с белой глазурью и изюмом – главное блюдо Пасхи-2019. Каждая хозяйка, которая готовит пасхальный хлеб самостоятельно, пытается поразить вкусом и украшением. Но кроме традиционных ингредиентов, в тесто можно добавлять шампанское или даже грудинку. LifeStyle 24 отобрал 8 самых интересных рецептов для приготовления главного блюда вашего стола на праздник.

Как приготовить классический рецепт кулича: пошаговая инструкция







Кулич является главным традиционным блюдом на Пасху. Христиане верят, что, готовя пасхальный хлеб, следует отбросить все плохие мысли и запастись хорошим настроением – тогда кулич точно удастся. С помощью нашего рецепта вы с легкостью можете сделать тесто и глазурь для пасхального кулича.

Как покрасить яйца зеленкой, куркумой и в горошек: интересные идеи в фото







Каждый из нас перед светлым праздником Воскресения Христова пытается придумать что-то креативное, чтобы пасхальная корзинка был особенной. Самый простой вариант покрасить яйца – сделать это естественными красителями. Сделать писанки таким образом достаточно легко. Мы подготовили для вас интересные идеи, которые вы можете сделать своими руками всего за несколько минут.

Как покрасить пасхальные яйца: 9 интересных идей с натуральными красителями







Совсем необязательно на Пасху красить яйца промышленными красителями, которые часто окрашивают не только скорлупу, но и белок. Кроме самого популярного натурального красителя – шелухи лука – в природе существует множество красителей, которые сделают яйца не только праздничными, но и безопасными.

Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году







Самая дешевая пасхальная корзина с шестью традиционными для освящения продуктами будет стоить не менее 248 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Пасхальный кулич в Украине будет стоить почти 44 гривны – такая сумма на 7% больше, чем в 2018 году. Кроме пасхи, существенно подорожали домашняя колбаса (на 13%) и сало (на 7%).

Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину







В церковь в корзинах несут продукты, от которых люди отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели в течение последних семи недель. Освященную пищу нельзя выбрасывать. Ее нужно съесть за пасхальным столом, поделиться с родственниками и соседями или раздать нуждающимся. Обычно в пасхальной корзине находятся кулич, крашенки и писанки, мясо, сыр и молочные продукты, соль и хрен.

Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками







Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из самых главных христианских праздников. Однако позаботиться стоит не только о его содержимом, но и внешнем виде. Ведь яркие и природные материалы смогут придать особую атмосферу, а процесс изготовления своими руками – принесет удовольствие. LifeStyle 24 предлагает отойти от традиционных однотонных и плетеных корзин, а отдать предпочтение более ярким и оригинальным идеям.

Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото







Пасха – это не только раскрашенные яйца или удачно украшенная пасха, это еще и нестандартные композиции из яиц и скорлупы, роскошные венки на дверях и трогательные пасхальные композиции из цветов. Мы предлагаем подборку интересных идей для украшения вашего дома, которые создадут особую атмосферу во время Пасхальных праздников.

Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото







Обязательные пасхальные блюда – это пышные куличи и писанки. Но приготовить на Пасху нужно и множество других вкусных блюд, особенно из тех продуктов, которые были запрещены к употреблению во время Великого поста. Какие блюда приготовить на Пасху – читайте дальше. Чтобы помочь вам в создании меню на Пасху-2019, LifeStyle 24 предлагает 11 аппетитных блюд, которые прекрасно дополнят пасхальный стол.

Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха







Пасхальные праздники для украинцев, как правило, длятся несколько дней. Пасху украинцы будут праздновать в воскресенье, 28 апреля. Также будет еще один дополнительный выходной в понедельник. Чтобы долго не засиживаться дома, мы подобрали для вас самые интересные направления и маршруты для отдыха в Украине.

Пасхальные поздравления для родных и близких







Светлый праздник Пасхи 2019 объединяет не только семьи, но и всех христиан по миру. Предлагаем вашему вниманию поздравления с Пасхой на украинском языке в стихах и прозе, с помощью которых можно создать праздничную атмосферу и поздравить родных и близких.

Редакция LifeStyle 24 желает светлой Пасхи!