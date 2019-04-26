Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину

Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из самых главных христианских праздников. Что нужно в нее положить, какие продукты можно и нельзя святить в церкви на Пасху – читайте также.

Пасху православные христиане будут праздновать 28 апреля. В ночь с субботы на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее.

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В церковь в корзинах несут продукты, от которых люди отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели в течение последних семи недель. Освященную пищу нельзя выбрасывать. Ее нужно съесть за пасхальным столом, поделиться с родственниками и соседями или раздать нуждающимся.

Что нужно освятить на Пасху

Современные верующие значительно проще относятся к наполнению пасхальной корзины, чем наши предки. Кое-кто не стесняется освящать огромные куски мяса или вино в бутылках. Впрочем, каждый может решать для себя, что понести в церковь. Главное – взять самое важное.

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Что нужно освятить на Пасху – список продуктов

Какие продукты нужно положить в пасхальную корзину:

- паска – символ Воскресения и Небесного Царства. Выпекание паски – важный этап приготовления к празднику. У большинства хозяек свой рецепт. Готовить тесто на паску надо в спокойной обстановке, только с хорошими мыслями, потому что при других обстоятельствах она может не удаться;

- яйца – это обязательный символ пасхальной корзины, который символизирует новую жизнь и возрождение. Яйца можно украшать натуральными и пищевыми красителями, тканью, бумагой и даже стразами. Но делать это советуют в кругу семьи;

- мясо – обычно на Пасху подаются холодные мясные закуски, потому что они готовятся накануне, еще во время Великого поста. Поэтому положите в пасхальную корзину кусочек мяса и домашней колбаски. Главное – чтобы мясное блюдо было без крови;

- сыр и молочные продукты – так как молочные продукты не употреблялись во время поста, их также кладут в пасхальную корзину. Особенно хорошо приготовить творожный кулич или сделать твердый сыр своими руками. Сыр и масло являются символами нежности и жертвенности Бога – эти продукты кладут в небольшие сосуды, а сверху рисуют крестик.

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Кроме вышеупомянутых продуктов в пасхальную корзину для освящения кладут хрен, как символ прочности и силы духа, а также соль и вино. Церковь не одобряет алкоголь в пасхальной корзине, однако допускает кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Далеко не все стоит класть в пасхальную корзину для освящения, есть продукты и вещи, которые строго запрещено приносить в церковь.

Что нельзя класть в пасхальную корзину:

- драгоценности, документы, деньги и другие материальные вещи;

- водку, коньяк, самогон и другой алкоголь (кроме кагора);

- кровянку и другие продукты, изготовленные из крови животных;

- не советуют также класть фрукты и овощи, поскольку их можно было употреблять во время поста;

- нож – бытуют мысли, что освященные продукты нужно разрезать освященным ножом. Это вымысел и суеверия.



Что нельзя святить на Пасху – список продуктов

Пасхальная корзина собирается только для благословения продуктов, которые можно употреблять после окончания Великого поста. А значит, еды должно быть немного.

Когда святят паску?

В разных церквях и храмах время для освящения пасок может отличаться. Одна церковь может освятить пасхальную корзину уже в предпраздничную субботу, а другая – непосредственно в воскресенье.

Пасхальная литургия в церкви продолжается всю ночь, и поэтому называется "всенощной". Около 4 часов утра происходит пасхальный крестный ход. Затем священники переодеваются из темных одежд в светлые и провозглашают слова: "Христос Воскрес!". В ответ верующие говорят: "Воистину Воскрес!". Только после этого святят паски и пасхальную корзину.



В 2019 году паску святят в ночь на 28 апреля