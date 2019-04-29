Пасхальные ангелочки: Ольга Фреймут умилила нежными снимками детей

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Ольга Фреймут с семьей
Ольга Фреймут с семьей / Instagram / @freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут, которая совместно с генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко воспитывает троих детей, показала семейную идиллию. Звезда опубликовала фото с дочерью Евдокией и сыном Валерием.

Пасха – прекрасная возможность для знаменитостей забыть все будничные хлопоты и без суеты провести время с родными. Этим воспользовалась телеведущая Ольга Фреймут, которая засветила в сети волшебные фото со своими маленькими детьми.

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Как и любая украинская хозяйка, телеведущая приготовила праздничную корзину с куличами и писанками, которую со своими родными посвятила в церкви. И годовалая Евдокия решила помочь своей звездной мамочке, поправив продукты во дворе храма. Это видно на волшебном фото, которое опубликовала Ольга Фреймут.

Согласно снимку, маленькая Евдокия провела религиозный праздник в роскошном белом платье, поэтому поклонники Ольги Фреймут уже успели назвать ребенка "пасхальным ангелочком".

Кроме этого, телеведущая показала, как ее младшие дети проводят вместе время. На снимке 2-летний Валерий в костюме помогает сестре кататься на качелях. Фотография растрогала сеть, а поклонники Ольги Фреймут засыпали ее страницу восторженными комментариями.

Ольга Фреймут также воспитывает 13-летнюю дочь Злату, которую она родила в первом браке с британцем Нилом Митчеллом. Школьницы не было на пасхальных фотографиях, однако она тоже часто появляется в блоге звездной мамы.

 

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Теги: LifeStyle Пасха Новости LifeStyle Дети и несовершеннолетние Ольга Фреймут
Источник: LifeStyle 24
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