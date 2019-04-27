Пасхальные поздравления для родных и близких

Светлый праздник Пасхи 2019 объединяет не только семьи, но и христиан по всему миру. Предлагаем вашему вниманию поздравления с Пасхой на украинском языке в стихах и прозе, с помощью которых можно создать праздничную атмосферу и поздравить родных и близких.

Пасха в Украине в 2019 году приходится на 28 апреля. Сделайте для близких приятный сюрприз и поздравьте их с этим светлым праздником. Мы собрали для вас короткие поздравления с Пасхой на русском языке.

Поздравления с Пасхой 2019 в стихах

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Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.



Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.



Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/

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Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.



Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

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Поздравления с Пасхой 2019 на русском языке

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Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.



Пусть солнце греет, обнимает,

Теплом и светом наполняет.

Пусть Бог хранит от бед всегда,

Пусть не приходит к вам беда.

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/

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Пусть Пасха принесет тепло,

Удачу, радость и достаток,

Чтоб сердце пело и цвело,

И каждый миг был очень сладок!



Пускай Христово воскресение

Подарит каждому из нас

Любовь, цветное настроение

И блеск счастливых, ярких глаз!

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/



Поздравления с Пасхой 2019 в стихах

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С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца пожелаю

Жизни доброй, человечной,

Дружбы крепкой и сердечной,

Хлеба божьего кусок,

Ключевой воды глоток,

Дел по совести и чести,

Счастья в дом! Христос воскресе!

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С праздником Светлой Пасхи

Я поздравляю вас!

Пусть жизни яркие краски

Наполнят каждый ваш час!



Пусть вера, любовь и надежда

Согреют ваши сердца,

В душе пусть поселится нежность,

И счастью не будет конца!

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/



Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

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Поздравления с Пасхой 2019 в прозе

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/proza.htm

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Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/proza.htm

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Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/proza.htm

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Поздравляю с Пасхой и в этот замечательный праздник хочу пожелать идти по жизни с доброй мечтой, высоким стремлением, искренней надеждой, крепкой верой и большой любовью. Пусть нежный аромат сдобных куличей, яркие краски и росписи яиц, звонкий смех и светлые улыбки близких наполнят этот день настоящим чудом и прекрасным настроением.

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/proza.htm

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Поздравляем от всей души со светлым весенним христианским великим праздником Пасхи! пусть Божья благодать и благословение снизойдёт на Ваш дом и Вашу семью, пусть дарует Вам Господь здоровье и долгие годы активной насыщенной радостными событиями жизни, пусть всегда Вас окружают добрые и отзывчивые люди. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/paskha/proza.htm