Пасхальные традиции и приметы: какая Пасха – такая и судьба

С древних времен наши предки верили в народные приметы. Особенно насыщенным приметами был первый день Пасхи – воскресенье. Если в этот день кому-то желали добра, то обязательно говорили: "Будьте здоровы и пышные, как куличи пшенишние!"

Говорят, если на Пасху девушка, которая умоется водой из миски, в которой лежит красная крашанка – будет красивой и румяной, а если на Пасху небо ясное и солнечное – это к богатому урожаю и теплому лету. Когда на Пасху спит хозяин, то поляжет пшеница, а если хозяйка – лен. Если на второй день Пасхи ясная погода – лето будет мокрое, если облачная – лето будет сухое.

К слову Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции

Девушки на выданье носили в этот день за пазухой освященные писанки, чтобы "Божий Дух, что в освященном яйце сидел, навлек девке женихов!". Некоторые в этот день шли на кладбище, чтобы "похристосуваться" с усопшими родственниками. Старались не употреблять слов "покойник", "умерший". Обращались к умершим по имени или по родству: "Христос воскрес, матушка!"; "Христос воскрес, дядюшка Иван!".

Привораживанием парней занимались девушки. Брали два полотенца, завязывали их узлом и, не оглядываясь, бежали к реке. Там полотенца полоскали, а воду из них выкручивали в чашку. Несли эту воду домой, потом давали выпить парню.



Пасхальные обычаи и традиции

Если гадала замужняя женщина, давала выпить той воды своему мужу со словами: "Так наши сердца слились, как те полотенца, что узлом переплелись!"

Второй день Пасхи – Светлый Понедельник. Его называют еще "поливальный", потому что в этот день крестники идут "поливать" своих крестных матушек и пожелать им счастливых праздников. Поливают духами или водой. Крестные за это дают им пасочки, пасхальные яйца, деньги и конфеты. Взрослые мужчины тоже поливают девушек и женщин, а их за это угощают. Девушки и женщины в этот день не поливаются.

Некоторые предусмотрительные мамочки, у которых были девушки на выданье, когда приходили поливальщики, незаметно клали под порог освященную ивовую ветку. Верили: тот парень-поливальщик, который, выходя из комнаты, спотыкается о порог, под которым лежит веточка, станет зятем в той хате.

Если у Светлый Понедельник шел дождь, означало, что таким будет и лето.

Светлый Вторник – третий день Пасхи. В этот день девушки могли поливать ребят, но водой. А еще справлялись "высвятки", т.е. посвящения подростков-девочек - в девок, а ребят - в парней, за что те устраивали угощение и становились полноправными членами девичьей или мальчишеской общины села.