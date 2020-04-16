В Чистый четверг на кухне хозяйничают все верующие, которые будут праздновать 19 апреля светлый праздник Пасхи. К подготовке присоединилась и первая леди пятого президента Украины Марина Порошенко с двумя дочерьми.

На инстаграм-странице Петра Порошенко появились красноречивые фото, на которых Марина с дочерьми Евгенией и Александрой готовят куличи на Пасху. Петр Порошенко убежден, что домашние куличи, изготовленные руками Марины, являются самыми вкусными в мире. А чтобы они удались и имела отличный вкус, Порошенко рекомендует украинцам перед приготовлением прочитать молитву.

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Кроме выпекания куличей для семейного круга, Марина Порошенко и дочери в этом году решили приготовить пасхальные лакомства для защитников Украины, которые лечатся в Киевском госпитале и не имеют возможности разделить праздник со своими семьями.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Рецепт пасхального кулича от Марины Порошенко

Ингредиенты:



1 л молока;

100 г дрожжей;

100 мл масла;

2-3 кг муки;

200-300 г изюма;

250 г маргарина;

250 г сливочного масла;

8 яиц;

400 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

сахар для глазури. ⠀

Рецепт приготовления

Для опары: 100 г дрожжей растворяем в полстакане теплого молока. На малом огне растапливаем 250 г маргарина и 250 г сливочного масла. Добавляем к опаре масло с маргарином и 8 яиц. Добавляем масло, 2-2,5 стакана муки и 50 г сахара. Перемешиваем и оставляем на 30 минут подниматься. ⠀

Через пол часа начинаем замешивать тесто. В опару добавляем 1 пакетик ванили, изюма и 400 г сахара. Замешиваем все это 2-3 кг просеянной муки. Тесто должно "отставать" от миски.

Оставляем подниматься в теплом месте. ⠀

Готовое тесто раскладываем в формы на ⅔ и даем 10-15 минут подняться. Выпекаем в духовом шкафу при 180 градусах 45-50 минут. ⠀

Для белой глазури взбиваем белок с сахаром до густой белой пены и украшаем куличи, когда они остынут.

Приятного аппетита!