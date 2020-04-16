Рецепт пасхального кулича от Марины Порошенко
В Чистый четверг на кухне хозяйничают все верующие, которые будут праздновать 19 апреля светлый праздник Пасхи. К подготовке присоединилась и первая леди пятого президента Украины Марина Порошенко с двумя дочерьми.
На инстаграм-странице Петра Порошенко появились красноречивые фото, на которых Марина с дочерьми Евгенией и Александрой готовят куличи на Пасху. Петр Порошенко убежден, что домашние куличи, изготовленные руками Марины, являются самыми вкусными в мире. А чтобы они удались и имела отличный вкус, Порошенко рекомендует украинцам перед приготовлением прочитать молитву.
К теме Как приготовить кулич по классическому рецепту: пошаговая инструкция
Кроме выпекания куличей для семейного круга, Марина Порошенко и дочери в этом году решили приготовить пасхальные лакомства для защитников Украины, которые лечатся в Киевском госпитале и не имеют возможности разделить праздник со своими семьями.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Рецепт пасхального кулича от Марины Порошенко
Ингредиенты:
1 л молока;
100 г дрожжей;
100 мл масла;
2-3 кг муки;
200-300 г изюма;
250 г маргарина;
250 г сливочного масла;
8 яиц;
400 г сахара;
1 пакетик ванильного сахара;
сахар для глазури. ⠀
Рецепт приготовления
Для опары: 100 г дрожжей растворяем в полстакане теплого молока. На малом огне растапливаем 250 г маргарина и 250 г сливочного масла. Добавляем к опаре масло с маргарином и 8 яиц. Добавляем масло, 2-2,5 стакана муки и 50 г сахара. Перемешиваем и оставляем на 30 минут подниматься. ⠀
Через пол часа начинаем замешивать тесто. В опару добавляем 1 пакетик ванили, изюма и 400 г сахара. Замешиваем все это 2-3 кг просеянной муки. Тесто должно "отставать" от миски.
Оставляем подниматься в теплом месте. ⠀
Готовое тесто раскладываем в формы на ⅔ и даем 10-15 минут подняться. Выпекаем в духовом шкафу при 180 градусах 45-50 минут. ⠀
Для белой глазури взбиваем белок с сахаром до густой белой пены и украшаем куличи, когда они остынут.
Приятного аппетита!
Читайте также
-
Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливудасегодня , 10:53
-
Чистый четверг 2020: лучшие поздравлениясегодня , 09:28
-
62-летняя Шэрон Стоун рассказала о пережитом инсульте: Я не могла вспомнить многих людейсегодня , 10:34
-
Я научила его целоваться, – известная актриса отметилась пикантным заявлением о Брэдде Питтесегодня , 13:36
-
Крысы дурачатся на карантине: Бэнкси создал шедевр из собственной ванной комнатысегодня , 05:48
-
Картинки с Чистым четвергом: яркая подборкасегодня , 09:00