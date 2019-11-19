"Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"

Во второй части эксклюзивного интервью с режиссером нашумевшего украинского фильма "Домой" Нариманом Алиевым, актером Ахтемом Сеитаблаевым и продюсером Владимиром Яценко читайте о том, какова ситуация с кассовыми сборами фильма "Домой", как сделать кино успешным и прибыльным, чем объясняется стремительный прогресс украинского кино и какой будет новая украинская волна.

А также узнавайте, почему фильм "Захар Беркут" увенчался неслыханными кассовыми сборами, в чем секрет успеха наших фильмов не развлекательного жанра как за рубежом, так и в Украине и каких проектов следует ожидать от творческой команды в дальнейшем. В частности, возможно ли должное госфинансирование и развитие украинского кино при Зеленском и почему есть опасение, что нет.

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Создатели фильма "Домой" – Ахтем Сеитаблаев, Нариман Алиев и Владимир Яценко

Почему история цепляет и как разрушают стереотип, что украинское кино – плохое

Нариман, что с прокатом и кассовым сборам фильма "Домой" сейчас?

Нариман Алиев: За первую неделю проката наш фильм собрал 14 356 зрителей, кассовые сборы составляют 1 324 864 гривен (по состоянию на 14 ноября, – LifeStyle 24). Я вижу только хорошие отзывы, негативные, пожалуй, мне никто не показывает (Смеется, – LifeStyle 24). Скажу откровенно: кинотеатры могли вместить гораздо больше людей, чем пришло. Зрителя цепляет история, и это главное. Мы создали возможность для людей прийти и посмотреть. Как они сейчас этим воспользуются – уже от нас не зависит.

У нас не будет космических кассовых сборов, они будут в наших реалиях достаточно посредственными. Но это тоже определенный процесс, своим фильмом мы добавляем кирпич в общую киноиндустрию. Вот 16 января на большие экраны выйдет фильм Антонио Лукича "Мои мысли тихие", и люди, которые увидели "Домой", уже не так бояться идти на другое отечественное кино. Таким образом, разрушаются стереотипы, что украинское кино – плохое.

"Домой" – серьезное кино не развлекательного жанра, а не комедия или блокбастер, которые имеют миллионы на рекламу. Как удалось построить качественную расписание фильма, чтобы зритель имел возможность в удобное для него время посмотреть?

Нариман Алиев: Многие факторы. Это удалось благодаря нашему дистрибьютору Аrthouse Тraffic, который умеет работать с подобными проэктам и их определенной фестивальной судьбой. Они понимают, на какое кино работают и знают своего зрителя. Поэтому мы при минимальных вложениях пытаемся получить максимальный результат.

С самого начала и на протяжении всего проекта продвижением проекта занималась Романа Батрак, которая выполнила большой объем работы: сотрудничала со СМИ и делала все, чтобы о зарубежном фестивальном успехе узнали в Украине. Мало получить награду, важно, чтобы о ней узнали в Украине. Мы пытались использовать все инфоповоды, чтобы зритель заинтересовался, что это за кино, которое ездит по миру и собирает награды.



Режиссер фильма Нариман Алиев в интервью 24 канала / Фото: Виктор Тимохин

Очень благодарен всем кинотеатрам, которые поддержали "Домой". Я сам некоторое время работал в дистрибуции и многих знаю лично. Нам тоже дали шанс. У нас немного сеансов, но они пытаются сделать их качественными, чтобы люди могли пойти в удобное для них время. В кинотеатрах хоть один вечерний сеанс. Аванс большой, но зрителя трудно завести в кинотеатры ...

Об основе для прибыльных фильмов или авторских взрывов и когда появится крепкая киноиндустрия в Украине

Как сделать серьезное украинское кино прибыльным?

Ахтем Сеитаблаев: Здесь вопрос не только о серьезном кино, а вообще о кино как бизнесе. Должен быть комплексный подход. Это и количество кинозалов, как минимум, их должно быть в три раза больше. Это и законодательная база: возможно, надо принять ряд законов и подзаконных актов, которые мотивировали бы частный и государственный бизнес вкладывать деньги в кино. Это налогообложение и определенные преференции.



Ахтем Сеитаблаев и Нариман Алиев в беседе с журналисткой 24 канала / Фото: Виктор Тимохин

Не надо выдумывать какой-то "лисопед" для этого, если можно позаимствовать мировой опыт. Конечно же должна быть поддержка государства, ибо без нее в Украине кино не станет целостной индустрией. Мы сейчас не говорим о том, что каждое кино будет гениальным, такого нигде не бывает. Голливудские фильмы, которые мы смотрим, – это 10-15% от того объема, который Голливуд производит. Но должно быть основание для прибыльных фильмов или авторских взрывов. Сейчас в Украине без государственной помощи развития кино просто не будет.

Что еще надо? Даже необходимо, чтобы были настоящие школы: и сценарная, и продюсерская и режиссерская. У нас так сложилось, что фактически только операторская школа традиционно хороша в Украине. У нас даже в театральных вузах, если речь о кино, 9 из 10 студентов не имеют представления, как работать с камерой.

Нариман Алиев: Украина сделала огромный прорыв за последние 10 лет по поводу кино. Ибо часть украинского кино в кинотеатрах – 9% и она растет! Еще 10 лет назад она была 0%. И когда выходил украинский фильм на экран – это была победа и событие. Сейчас это реальность. Теперь спрашивают, сколько мы собрали средств, сколько пришло зрителей, это уже хорошо. Если смотреть на дистанцию, это огромный шаг вперед! Нельзя создать постоянную киноиндустрию за один год. Даже если сейчас новый министр культуры Бородянский скажет, что нам выделили 100 миллиардов долларов в кино, мы не будем знать полностью куда их потратить, чтобы получить быстрый и качественный результат.



Режиссер фильма Нариман Алиев в интервью 24 каналу / Фото: Виктор Тимохин

Чем конкретно может помочь государство? Есть три вектора для создания киноиндустрии и зрительского спроса, которые не коррелируются друг с другом. Это образование, дистрибуция и зритель. Если один вектор не соблюдать, то "кина не будет". Без образования не будет хорошего контента, зритель не будет иметь, что смотреть. Без дистрибуции будут хорошие проекты, но зритель не сможет их увидеть. А без зрителя хорошие фильмы будут транслировать в кинотеатрах, но на них никто не будет ходить. Сейчас государство поддерживает именно производство – это лишь один из этапов. Конечно хорошо, но если правовая база у нас будет расширена, то мы сможем привлекать эти средства на развитие проекта еще на стадии сценария, а затем и продвижения проекта. От более комплексного подхода украинское кино только выигрывает! Речь идет о том, что полученные условно 30 миллионов исключительно на производство контекта можно было разделить также на сценарий и продвижение. Это должно быть законодательно урегулировано.

Кроме того, должно быть зрительское образование. Как по мне, сенсорное поколение, выросшее на гаджетах и ​​ютубе, имеет перед собой очень большое количество контента, и поэтому трудно удержать его внимание. Это как ребенку, который все время чита комиксы, дать "Войну и мир"... Конечно, ему трудно даже осилить книгу, к ней надо готовиться и приходить. Так же и с кино. Оно имеет свой киноязык, которому надо учиться и развивать. Минобразования иногда имеет сотрудничество с украинскими производителями и приводит школьников. Это хорошо, почему нет.

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"Дать зрителю выбор" или почему украинское кино должно быть не только на потеху толпы

Владимир, Вы долго и успешно занимались рекламой, а потом взялись за продюсирование кино. И уже через несколько лет выпустили фильм "Дикое поле" по главному роману в истории независимой Украины, "Ворошиловград" Сергея Жадана; кино "Домой", которое едет на "Оскар"; и "Атлантиду" – первый украинский фильм, выигравший на Венецианском кинофестивале. Как сделать, по вашему мнению, украинское кино успешным и прибыльным. В чем секрет?

Владимир Яценко: Это зависит от трех сторон: людей, которые делают фильмы, людей, которые их смотрят и тех, которые их показывают. Продюсеры массового кино должны быть ближе к народу. И не просто делать довольно простые, а иногда и примитивные комедии, но и создавать драмы, мелодрамы, хорроры. То есть дать украинскому зрителю выбор, понимаете?



Владимир Яценко в эксклюзивном интервью о деталях фильма "Домой" / Фото: Виктор Тимохин

Это очень важно, но не должно быть просто на потеху толпы, когда пренебрегаешь сценарией. Важно, чтобы зрителю было с чем сравнить. Мы не можем бороться на уровне блокбастеров, но можем на уровне обычных историй. Ничто ведь не мешает снять украинский "Дневник Бриджит Джонс" или свой "Форест Гамп"? У нас есть простые общечеловеческие вещи, которые никто не мешает делать здесь и сейчас.

Что касается кинотеатров. Надо строить новые сети! У нас очень мало кинотеатров, всего около 500 залов в Украине, в России – около 5000 – в десять раз больше. Кинотеатров у нас около 160-ти. Но важно не количество кинотеатров, а количество залов. Вот представьте. В одном кинотеатре один зал, и получается какой-то "Джокер", в таком случае с украинским кино вы никуда не пойдете. А если 5-7 залов, то в одном могут показывать украинское кино. Кроме этого, есть много больших городов, где вообще нет кинотеатров! И зритель не может посмотреть кино.

А третье – сам украинский зритель. За эти годы мы показали, что есть качественное украинское кино, которого не нужно бояться. Есть категория людей, которые ходят на украинские фильмы и поддерживают просто потому, что это украинское кино. Мне кажется, что мы уже безвозвратно прошли этот этап. У нас есть классные фильмы, классные режиссеры, интересные работы международного уровня. Поэтому здесь также хотелось немного больше доверия от украинского зрителя.



Продюсер фильма Владимир Яценко / Фото: Виктор Тимохин

О том, какой будет украинская новая волна в кино

Когда ожидать формирования устойчивой украинской волны в кино? На каких тематических месседжах она будет базироваться? Уместно ли предположить, что базой будет рефлексия и осмысление войны на Донбассе, Революции Достоинства и послереволюционных реалий?

Нариман Алиев: Думаю, об определенных рефлексии на события, которые происходят. Сегодня – война и революция, завтра – победы и поражения. Определенная рефлексия на то, что с нами происходит, – это и будет ключом новой украинской волны. А сколько десятилетий ожидать? Хорошо, что развитие у нас стабильное. Если не мешать, то через 10 лет в Украине будет крепкая киноиндустрия. К 2014 году у нас доля российского кино была 15%, а сейчас – 9% украинского, а российского – 0%. То есть тот слой кино, считавшийся "отечественным", мы занимаем своим кино. Мы наполняем пространство контентом, который будет жить после кинотеатрального проката. Кинопрокат – это один из самых прибыльных и понятных инструментов для получения средств, а остальные – инвестирование в будущее. И сейчас государство не тратит, не зарабатывает, а инвестирует, чтобы в будущем от киноиндустрии получить свои плоды.

Владимир Яценко: Как по мне, украинская волна в киноиндустрии уже есть. Это молодые авторы, такие как Нариман Алиев, Антонио Лукич, Марина Степанская и многие другие. Они уже показали, что что-то могут. Это и есть новая украинская волна. А тематически они совершенно разные: например, у Лукича – прекрасная ироническая комедия, у нас – драма. Мы должны давать зрителю выбор: если он хочет посмотреть хорошую комедию, то должен выбирать из нескольких качественных комедий, так же и с драмами. А не просто ждать в этом месяце неплохой комедии, а через четыре месяца – классной драмы. Это надо менять.

Ахтем Сеитаблаев: По моему мнению, если постоянство украинского кино продолжится, то получим не ренессанс кино, а мощную киноиндустрию, наполненную различными жанрами. Для этого нужна и поддержка государства и создание законодательной базы, и строительство мощных школ. Потому что хорошо сделанное кино не имеет плохих жанров. Есть кино, которое ты хочешь смотреть, а есть, какое – нет. Делать прогнозы – ложная вещь. Но как демонстрирует практика в Украине и мировой опыт, если будет такая поддержка, как была последние 3-5 лет, то лет через 10 мы действительно можем стать мощной киноиндустрией.



Ахтем Сеитаблаев / Фото: Виктор Тимохин

"Кино – не лозунги" или почему произошел прорыв отечественных фильмов

По вашему мнению, чем объясняется ускоренное развитие украинского кино за последние 10 лет, а также успешная фестивальная история за границей?

Владимир Яценко: Деньги! Государство начало наконец выделять деньги на кинопроизводство. Раньше этого не было. Все активно началось после Майдана, когда ежегодно суммы из государственной казны на кино удваивались. Сейчас господдержка на уровне чуть меньше 40 миллионов долларов. В этом году уменьшили, потому что оплачивали долги прошлых лет, поэтому и возник разрыв. Но в целом, я надеюсь, что будет тот же уровень. Нам нужна стабильность. Потому каждый год не знаем: ноль дадут денег, половину или все. Надеюсь, все будет иначе.



Владимир Яценко / Фото: Виктор Тимохин

Ожидать ли расцвета патриотического кино в ближайшие годы?

Нариман Алиев: А что такое патриотическое кино? Вот мой фильм отобрали, но при отборе была анархия, никто не понимал, как выбирать по этому критерию. Патриотическое кино – это архаизм. Если кино несет определенные ценности и ему есть, что сказать зрителю, этого уже достаточно. Потому что наше кино – это не лозунги, не трактовка или насаждение мыслей. Наше кино – это рассказ. Если нам будет что сказать в кино, то люди после просмотра будут иметь, о чем подумать. Не надо нам советского типа патриотического кино.

Собственно, "Домой" и не является плакатным кино. Оно не имеет такой жесткой пропаганды, которая отталкивает, поэтому история хорошо воспринимается.

Нариман Алиев: Да, я надеюсь.

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"Захар Беркут": все о прокатном успехе, тандеме украинских и голливудских профессионалов, забавном кейсе и победе

Ахтем, кассовые сборы вашего нового фильма "Захар Беркут" за первую неделю составили более 13 миллионов и оставили позади успешные комедии "Безумная свадьба" и "Дзидзьо: первый раз". Сейчас кассовые сборы – свыше 32 миллионов гривен. Чем объясняется прокатный успех?

Ахтем Сеитаблаев: По-моему, это несколько факторов. Во-первых, у кампании "FILM.UA Group" огромный опыт продвижения лент, особенно тех, которые считаются хедлайнерами пакета фильмов, который они производят. В этом году хедлайнер – "Захар Беркут".



Ахтем Сеитаблаев / Фото: Виктор Тимохин

Во-вторых, это участие такого количества иностранных актеров, что вполне логично имеет целью достойную вещь – продвижение Украины как страны с традицией, историей и литературой мирового уровня. В-третьих, смею надеяться, что фильм неплохо сделан и в нем читаются те месседжи, которые заложены в повести Ивана Франко. Они – вечные и касаются фундаментальных базисов жизни человека: отстаивания собственного достоинства, защиты Родины, любви, измены, дружбы и победы.

Согласитесь, не так много литературного и драматургического материала украинской традиции касается побед. То есть они были, но их очень мало зафиксировано в произведениях. Исторических исследований много, но рефлексии на них – нет. Даже если речь идет о легенде, как с "Захаром Беркутом". Эта повесть не имеет ничего общего с историческим фактажем. Мы тоже вроде бы немного вызывающе определили один из жанров – исторический боевик. Потому что с одной стороны монгольское нашествие было, но в другом месте. И нет никаких материальных подтверждений, что это происходило в Тухле. Однако это не помешало Франко написать такую ​​повесть, которая в будущем будет манифестом о том, за что человек способен пожертвовать, чтобы защитить свое способ жизни, жизнь своих родных, свои убеждения и свои ценности.

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Как работалось вместе с американскими создателями фильма над этой киноистории?

Ахтем Сеитаблаев: Перед нами стояла непростая задача – сделать фильм, который будет понятен где угодно. В первую очередь, конечно, в Украине, но мы пытались сделать универсальный контент, который будет восприниматься и понятным и за рубежом.



Кадры со съемочной площадки фильма "Захар Беркут" / Пресс-служба фильма



Кадры со съемочной площадки фильма "Захар Беркут" / Пресс-служба фильма

Для американского сорежиссера, с которым мы не были знакомы, это был дебют на территории полнометражного художественного фильма. Несмотря на сложности, мы нашли общий язык. И я очень горд, что абсолютное большинство творческого и технического состава нашего фильма – украинская сторона. Оператор Юрий Король, художник-постановщик Влад Одуденко, художник по костюмам Антонина Белинская, художник по гриму Алла Леонова и многие другие участники команды из Украины. Это повод для гордости и свидетельство того, что у нас классные специалисты.



Съемочная команда фильма "Захар Беркут" / Пресс-служба фильма

И более опытные американские коллеги, такие как Роберт Патрик и Томми Флэнаган, постоянно это отмечали. Ни разу не было такого, чтобы кто-то из них "включал звезду". Были забавные случаи, когда Роберт Патрик подошел к декорации, которую сделал Влад Одуденко вместе со своей командой, пощупал и говорит: "Это что настоящее дерево? Зачем? У нас в Америке такие декорации строят из пенопласта, это же намного дешевле". А Влад отвечает: "Понимаете, господин Патрик, у нас древесина дешевле, чем пластик...".



Ахтем Сеитаблаев о съемках фильма "Захар Беркут" / Фото: Виктор Тимохин

Также нас иногда упрекают, что в фильме не исторические костюмы. Люди, опомнитесь. Напомните хоть один вариант настоящего костюма жителя Карпат этого региона того же времени? Это были сложности, потому что художник-постановщик, художник по костюмам и операторы работали фактически над построением того исторического мира, пользуясь знанием, как могли строить в то время или делать ткани или оружие. Представляете, в беседах-консультациях с местными историками мы выяснили, что в десятках километров в то время проходил Великий Шелковый путь! Поэтому путь от викингов в Китай или Византию проходил не так далеко, а значит, что оружие, костюмы, тогдашняя мода переплетались.

Наконец, на мой взгляд, эта полифония огромного творческого коллектива: и заблаговременно сделанная промоция и поддержка информационного поля, и качество продукта, и месседжи и актуальность – все это сделало свое дело и способствовало успешным кассовым сборам.

Господдержка кино: ожидания, опасения и реальность

По вашему мнению, можно ли ожидать ощутимую государственную поддержку, учитывая нынешние реалии? Прямо говоря, поддержка продолжится, есть ли определенные опасения, что нет?

Ахтем Сеитаблаев: Вы совершенно правы. Опасения есть. Посмотрим. Сейчас идет конкурс на избрание председателя Государственного агентства по вопросам кинематографии. И как бы там ни было, но роль личности много значит. Я надеюсь, что человек, который его возглавит, будет именно тем профессионалом, которому не безразлично, и сделает максимум. А мы будем помогать, чтобы устойчивое развитие не прекращалось.



Создатели фильма "Домой" / Фото: Виктор Тимохин

Вы создаете мощное информационное оружие. Потому качественное кино на своем языке может удачно доносить те необходимые в нынешних реалиях месседжи, почему, например, нынешняя украинская журналистика не очень хорошо справляется.

Ахтем Сеитаблаев: Это правда. Искусство – мощный инструментарий, который без реального оружия может хорошо проговаривать и актуализировать нужные месседжи.

Каких фильмов еще ожидать от Ахтема Сеитаблаева?

Ахтем Сеитаблаев: Я мечтал снять "Конотопскую битву". Мы участвовали в питчинге Госкино, но после второго решения совета Госкино нас вычеркнули из списка работ, которые получат государственную поддержку... Не понятно до конца, почему. Несмотря на высокие баллы! Наш проект был на 10 месте, и не получил финансирование от государства, а проект на 17 месте получил.

Как объяснили отказ? Один из факторов, очень дорогое кино. Да, исторические костюмы, компьютерная графика, декорации стоят денег. Но тогда давайте не будем печатать ценные книги, не станем водить детей в музеи, где представлены дорогие картины? Это же дорого и денег не приносит... Проблема в отсутствии культуры как стратегии, построенной на знании истории и четкого понимания, чего ты хочешь завтра. Именно культура в широком смысле, а кино как один из инструментариев, и является тем предохранителем, чтобы мы понимали друг друга в своей стране. И пока не поймем, что нам нужно строить базис из того, что даст возможность дышать, гордиться, чувствовать сопричастность, мы будем жить в ожидании или будем подвергаться войне.



Ахтем Сеитаблаев о творческих планах / Фото: Виктор Тимохин

У меня есть опасения, потому что странно не рассказывать о собственной истории. Мне многие говорили, что не время снимать "Киборгов". Мол, кто пойдет смотреть о современной войне, когда она идет?! А я не знаю, была бы у меня сейчас возможность снять "Киборовг"... Многие говорили: "Зачем тебе "Захар Беркут", сколько столетий спустя, кому это будет интересно?" А мы продемонстрировали с командой, на фоне интересного качественного драматургического или литературного материала можно сделать качественное кино любого жанра, которое будет интересно украинскому зрителю.

Ни одна украинская лента не развлекательного жанра не собирала в прокате столько, сколько и "Киборги", и "Захар Беркут". Ну и на сегодня рейтинг этих лент на платформе IMDb – 8 из 10. Пока это предмет хотя бы небольшой, но моей гордости. Ну и я надеюсь, что со временем появится украинская лента не развлекательного жанра, которая превысит эти показатели бокс-офиса. Поэтому у меня тоже вопрос, если с точки зрения бокс-офиса подходить к избранию проектов, мы как бы показали, что можем делать кино на очень непростые темы интересным для широкого круга зрителя. То есть, кроме просветительской составляющей, опыта и других вещей кино может быть прибыльным! Посмотрим, что будет дальше...



Ахтем Сеитаблаев / Фото: Виктор Тимохин

Что касается моих творческих планов. Я сейчас закончил 8 серий сериала "Доброволец" для ИСТV при поддержке Украинского культурного фонда. Это современная история о добровольце, который вернулся с войны. Если точнее: это детективная история с элементами боевика. Она о непростом возвращении человека с войны и посттравматическом синдроме. Возможно ошибаюсь, но не знаю пока ни одного ни телевизионного, ни кинотеатрального фильма, который бы исследовал эту непростую тему. И что молчать о ней? Мы все равно с ней столкнемся и сталкиваемся, по каждому случаю – человеческая жизнь. Столько мы знаем суицидов, почти 50% разводов в семьях, потому что война не только там, но и здесь – в голове. Наша задача – сделать так, чтобы социализация для людей, которые возвращаются, наше отношение к ним и строительство отношений тоже проговаривались.

Нариман, архитипичный вопрос, который впрочем интересует зрителя. Вы молодой крымскотатарский режиссер, который блестяще дебютировал с фильмом "Домой". То каковы ваши дальнейшие планы?

Нариман Алиев: Конкретно об этом пока говорить не могу. Мы разрабатываем другой проект. Скажу лишь, что это будет полнометражный формат. Если зрителю интересно, что я сделаю в будущем, пусть посмотрит, что я сделал сейчас (Смеется – LifeStyle 24).



Нариман Алиев / Фото: Виктор Тимохин

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