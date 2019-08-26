Павел и Марина Зибровы во второй раз пошли к алтарю: первые свадебные фото и видео

111 Читати новину українською
Павел и Марина Зибровы поженились
Павел и Марина Зибровы поженились / Instagram / @pavlo_zibrov

Знаменитый украинский певец Павел Зибров и его возлюбленная Марина во второй раз обменялись клятвами. Так пара решила отметить 25-летие своего брака, или же серебряную свадьбу.

Дату для роскошной церемонии звездные супруги выбрали не случайно. Обменяться клятвами Павел Зибров с любимой решили в 60-й день рождения Марины – 25 августа.

Читайте также: Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: как выглядят приглашения на церемонию

Торжественная церемония прошла в одном из элитных ресторанов на Киевщине. Павел Зибров пришел на праздник в роскошном светлом костюме и бутоньеркой жениха. А вот Марина предстала перед гостями в пышном свадебном платье без фаты. Женщина, как и любая невеста, держала в руках нежный букет из любимых цветов, которые ей подарил артист.

Я благодарен судьбе, что 25 лет назад встретил Марину. Думаю, что я именно тебя искал, но все же ты меня нашла, взяла за шиворот и забрала в плен любви. Спасибо тебе за дочку, за то, что ты всегда рядом со мной, терпишь меня. Спасибо, что у нас все получается, как в хорошей песне: я с тобой в счастье и добре живу,
– трогательно сказал Павел Зибров во время церемонии.

В Instagram-Stories Павел Зибров признался, что объединить два семейных праздника было инициативой его дочери – 22-летней Дианы. Именно девушка была ведущей мероприятия.

Что касается подарков от звездных гостей, то Марина Зиброва решила отказаться от обычных цветов и попросила нести ей вазоны, которые она охотно высадит возле своего имения.

"Я, как всегда, обратилась к гостям, чтобы они принесли цветы в горшках, чтобы я смогла позже их посадить. Это будет замечательное упоминание (о дне свадьбы, – LifeStyle 24)", – рассказала Марина.

Марина – вторая жена знаменитого певца Павла Зиброва. Пара поженилась в 1994 году и воспитывает единственную общую дочь Диану. В то же время от первого брака у артиста есть сын Александр. 

blog_ava
Парахоботики узбагойтесь, – Богдан о поездке в Сен-Тропе на День Независимости
сегодня
955
Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные свадьбы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
25 августа 12:22 Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
Юлія Девда 410
Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить
25 августа 09:35 Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить
Юлія Турелик 406
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
23 августа 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
431
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
23 августа 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
799
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
23 августа 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 751
Новости
Больше новостей
Залиште відгук