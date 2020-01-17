Павел Табаков покажет особый благотворительный мюзикл во Львове

Украинский певец Павел Табаков со своей творческой школой готовит особый мюзикл на Крещение, 19 января. Благотворительное мероприятие пройдет в родном для артиста городе – Львове.

По словам организаторов выступления, событие создано специально для сирот, детей с особыми потребностями и семей бойцов АТО. Именно для них состоится дебютный показ мюзикла "Фабрика Санты", который завершится вручением сладостей.

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Идея благотворительного выступления зародилась на День Николая. Тогда Творческая школа Павла Табакова приветствовала сирот с праздником и наведалась к ним в детские приюты. Участники захотели сделать для других детей праздник, чтобы каждый присутствующий в зале почувствовал себя в настоящей сказке, поэтому и название выбрали соответствующее – "Фабрика Санты". На мероприятие пригласили около 400 детей из Львовской области. Специальным гостем мюзикла станет вокальный ансамбль "Менестрели".

"Фабрика Санты" уже два года подряд с успехом и аншлагами идет во время новогодних праздников в театре в Киеве. Этой зимой, наконец, и во Львове нам удалось не просто поставить, а в некоторых моментах и превзойти постановку мюзикла... Хореографы постановщики: Вероника Гирман, Артур Папитак и Анастасия Руда, а также режиссер Павел Макеенков сделали просто невозможное. Дети не просто поют, танцуют, играют, они проживают все сцены. Все персонажи, а их в общем 62, дышат в унисон. Это спектакль стоит того, чтобы его увидели, без преувеличения, все", – поделился Павел Табаков.

Во Львове покажут особый мюзикл "Фабрика Санты" / Пресс-служба

Известно, что мюзикл будет иметь 32 отдельные музыкальные номера, которые будут сопровождаться игрой оркестра. Спектакль напоминает Бродвейское шоу, которое пройдет в два этапа. Сперва мюзикл презентуют детям, а вот остальные зрители смогут его увидеть 19 января в 19:30.



Мюзикл "Фабрика Санты" во Львове / пресс-службы