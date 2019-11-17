Павел Зибров рассказал об "усах-бренде" и реакции Олега Винника на новую песню

Украинский эстрадный певец недавно представил песню "Вуса-бренд". Он не перестает гордиться неизменным элементом своей внешности и даже начал воспевать его в собственных хитах. Павел Зибров рассказал, как отреагировал Олег Винник на упоминание его в песне.

Павел Зибров относится к тем исполнителей, которые любят петь о красоте человеческого тела. Неравнодушным он всегда остается к женским прелестям: пышной груди, соблазнительным ягодицам и стройным ногам. Теперь очередь дошла до своей изюминки в образе – усов. Во время разговора с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь" певец рассказал о том, какую роль усы играют в карьере и даже в личной жизни.

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Павел Зибров отметил, что сейчас в украинском шоу-бизнесе нет ни одного "усача", кроме него. А в своей песне "Вуса-бренд" он признался, что из-за такого "соблазна" для него не конкурент даже сам Олег Винник. Певец рассказал, что коллега по сцене уже успел отреагировать на эту провокационную фразу.

Звонит мне Олег поздно вечером и говорит: "Меня уже достали мои музыканты, потому что говорят, что ты смеешься надо мной в своей песне!". Я ему сказал: "Извини, друг, все по-хорошему!". Так что все нормально!

– успокоил Павел Зибров.

Звезда эстрады не скрывает, что его узнают именно по усам. И ему удалось превратить их в собственный бренд.

Усы – это моя магия. Песен много есть о глазах, о волосах, о фигуре, о груди, ножках, о чем угодно, а об усах – единственная песня. Усы – это настоящий мужской инструмент!

– комментировал певец премьеру новой песни "Вуса-бренд".

Павел Зибров даже признался, что во время супружеской жизни с Мариной, они конфликтовали из-за его усов. Тогда певец решил омолодиться и сбрить их, чтобы удивить любимую жену. Однако, как оказалось впоследствии, эффект от такого сюрприза был прямо противоположный – Марина обиделась и даже отправила мужа на месяц жить в кухне.

С тех пор Павел Зибров доверяет свои усы только личной парикмахерше, с которой работает около 20 лет.

Я даже бросил курить, чтобы сигаретой или зажигалкой их никак не повредить,

– поделился певец.

Павел Зибров – Вуса-бренд слушать песню онлайн