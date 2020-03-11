Павел Зибров разорвал первый брак после измены жены: Понимал, что теряю себя

Знаменитый артист охотно делится личной жизнью с поклонниками. Однако на протяжении 40 лет главный ухажер страны скрывал, что развод с первой женой Татьяной причинил ему немалую боль. Он долго не мог оправиться от разрыва и обращался за помощью к психологам.

Семья украинского эстрадного певца – настоящий пример для подражания. Вместе с женой Мариной они отпраздновали 25 годовщину свадьбы и воспитывают общую дочь Диану. За годы музыкальной карьеры Павел Зибров заработал славу покорителя женских сердец. Однако первый развод с избранницей Татьяной превратил следующие 8 месяцев его жизни в самое сложное испытание.

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Так, для программы "Кофе с перцем" певец рассказал, что с девушкой они познакомились во время учебы в Киевской консерватории. Вскоре влюбленные поженились, однако их союз длился всего два года. Павел Зибров впервые признался, что во время того, как он проходил службу в армии, жена завязала роман со своим студентом из капеллы бандуристов.

Я просто почувствовал прохладу. Вижу, что не получается у нас. Совместно мы не можем ни на кухне, ни в постели, нигде не можем. Месяц, второй, третий. Я хотел примириться, поговорить. Но разговор не складывался. Она сказала – я тебя разлюбила,

– рассказал исполнитель.

На тот момент пара воспитывала двухлетнего сына Сергея. Мужчина пытался спасти брак ради сына. Окончательной точкой в отношениях стало то, что Зибров увидел счастливую жену с другим. Именно эта случайная встреча стала поводом для того, чтобы он собрал вещи и переехал в отдельное жилье.

Этот разрыв стал для него настоящей травмой. Он утолял свое горе в рюмке, а впоследствии решился на сеансы психолога: "Была трагедия, где-то месяцев 8. Я тогда и к психологам ходил, потому что у меня с нервной системой было расстройство. Начал много курить, на стакан садиться и понимал, что себя теряю". Ситуацию подогревала жена, так как она хотела, чтобы их общий сын рос в новой семье, и даже требовала от мужа, чтобы он дал разрешение на смену фамилии.

Следующие 10 лет Павел Зибров провел в поисках настоящей любви, пока не встретил Марину. После года встречаний она намекнула ему, что стоит оформить отношения официально. Они живут в согласии уже 25 лет, а их чувства из года в год становятся только крепче.