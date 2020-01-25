Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
25 января в Украине отмечают День Татьяны. Именно ее в народе считают покровительницей всех студентов, поэтому в этот день принято поздравлять не только именинниц, но и тех, кто учится в вузах. По случаю праздника журналисты LifeStyle 24 подготовили интересный тест, который поможет проверить вашу интуицию.
Поклонники самых успешных артистов Украины и представить себе не могут, что их кумиры могли заниматься совсем другим делом. После окончания школы они учились на физиков, радиотехников, режиссеров, педагогов или, возможно, менеджеров. Однако увлечение музыкой все же привело их на большую сцену. Так кто же из украинских звезд сразу знал, что будет певцом, а кто строил планы на другую карьеру – проверьте свои знания, пройдя интересный тест.
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