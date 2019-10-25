Пеликаны, слоны и жирафы: NK представила новый взрывной клип Elefante

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Новый клип NK
Новый клип NK / Elle

Популярная украинская певица Настя Каменских, широко известная под сольным псевдонимом NK, сегодня, 25 октября, представила новый видеоклип на песню Elefante. Премьера клипа состоялась не только в Украине, но и в популярной утренней программе Despierta America на испанском телеканале Univision.

После огромного успеха испанского римейка Peligroso Настя Каменских только набирает обороты и каждый раз поражает поклонников новой работой.

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Горячий римейк Elefante соединил в себе микс украинской свирели и динамических латиноамериканских ритмов. Видеоряд наполнен феерическим карнавалом, магическими персонажами и яркими красками. Менее чем за час ролик набрал уже более 30 тысяч просмотров на YouTube.

Ключевым образом клипа стала Pantera Negra, над которой работал украинский стилист Андрей Аникеев. Вдохновлялся топовый стилист супермоделями с 90-х годов и тогдашней поп-культурой. Один из аксессуаров звезды – черные очки, выполненные в форме двух бегущих на встречу друг другу пантер, которые были созданы специально для нового видеоклипа.

NK традиционно появилась в видеоработе в нескольких образах. Среди них – смелый образ сексуальной блондинки в розовом жакете, одетом поверх латексного бюстгальтера. Другой образ певица выбрала не менее привлекательный – сине-черный купальник, который дополняют высокие ботфорды и вьющиеся волосы.


NK представила новый видеоклип

Третий элемент образа подчеркнул идеальные формы певицы. Настя Каменских надела черный латексный купальник и леопардовые колготки.


NK появилась в сексуальных образах в новом видеоклипе

Смотрите видеоклип NK Elefante:

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Настя Каменских
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