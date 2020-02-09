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Пенелопа Крус, Деми Мур и другие актеры посетили вечеринку перед Оскаром-2020: фото

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Вечеринка по случаю церемонии Оскар-2020 / LifeStyle 24

Уикенд перед торжественной церемонией премии Оскар всегда отмечается громкими вечеринками. Так, британский бизнесмен и кинопродюсер Чарльз Финч устроил светское мероприятие, на которое пригласил топовых голливудских актеров.

Как известно, чуть ли не ежедневно гостей Оскара развлекают модные бренды, устраивая шумные вечеринки по случаю кинособытия. Так, 8 февраля Chanel совместно с продюсером Чарльзом Финчем пригласили звезд на вечер по случаю премии. Мероприятие состоялось в помещении отеля Beverly Hills, поэтому перед заведением установили фотозону, которую тщательно изучали журналисты. Десятки фотографов делали снимки каждого актера, который ступал на красную дорожку.

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Интересно, что количество гостей было ограничено – 150 человек. Поэтому сам Чарльз Финч шутил, что на вечеринку могли попасть только те, кто уже был на ней. А таких актеров оказалось немало: Пенелопа Крус, Деми Мур, Люси Бойнтон, Камила Морроне, Диана Крюгер, Крис Пайн, Роберт де Ниро и другие знаменитости отдохнули на мероприятии. Хотя дресс-кода, как такового, не было установлено, немало звездных гостей выбрали наряды из коллекций Chanel, поэтому смело позировали в твидовых костюмах и элегантных платьях.

Сексуальна Демі Мур в костюмі
Сексуальная Деми Мур в костюме / Getty Images

Кріс Пайн
Крис Пайн / Getty Images

Люсі Бойнтон на вечірці
Люси Бойнтон на вечеринке / Getty Images

Легенда Голлівуду Роберт де Ніро
Легенда Голливуда Роберт де Ниро / Getty Images

Каміла Марроні – обраниця Леонардо Ді Капріо
Камила Маррони – избранница Леонардо Ди Каприо / Getty Images

Акторка Діана Крюгер
Актриса Диана Крюгер / Getty Images

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Новости LifeStyle Голливуд
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