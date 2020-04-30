Пенелопа Крус ошарашила признанием: с каким актером она не хочет часто играть в кино

Испанская актриса Пенелопа Крус после дня рождения дала немало откровенных интервью об уходе за собой и карьере. Не обошла стороной вопросов и о личной жизни, признавшись, что не хочет часто быть партнершей своего мужа в кино.

Как звезда рассказала Red Magazine, с Хавьером Бардемом ей удалось построить крепкие отношения. Вместе они воспитывают двоих детей – 9-летнего Лео и 6-летнюю Луну. Однако актерская чета не хочет часто делить съемочную площадку.

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Пенелопа Крус объяснила, что работа с мужем может повлиять на их брак. Поэтому предпочитает отказаться от ролей, чтобы сохранить свою семью.

"Мы снимаемся вместе не потому, что этого хотим. На самом деле мы бы не хотели работать вместе слишком часто, в частности, из-за желания защитить то, что у нас есть. Но я бы не хотела сниматься с Хавьером в одном фильме каждый год. Это пугает! Думаю, было бы лучше, если бы это происходило время от времени", – объяснила Пенелопа Крус.



Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / IMDb

Как известно, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились на съемочной площадке. Впервые пара сыграла в драме "Ветчина, ветчина". Однако тогда актеры не обратили друг на друга внимание и продолжили встречаться с другими голливудскими коллегами. Так, у Пенелопы Крус был роман с Мэттью Макконахи и Томом Крузом.

После неудачных отношений пара вновь появилась на экранах: Пенелопа и Хавьер сыграли в волнующем фильме "Вики Кристина Барселона". Именно на съемках этого фильма между актерами вспыхнули чувства. Уже в 2010 году пара поженилась.

Но это был не последний фильм, в котором Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снимались вместе. "Эскобар" и "Лабиринты прошлого" являются прекрасными примерами того, как супружеская пара может передать чувства на экране.

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