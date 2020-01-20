24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Пенелопа Крус позировала в наряде Chanel для глянца: изысканные фото

36 Читати новину українською
Пенелопа Крус / Фото: Madame Figaro

Испанская актриса Пенелопа Крус стала главной героиней французского глянца Madame Figaro. Крус, которая является послом Chanel, продемонстрировала в стильной фотосессии яркие образы из новой коллекции французского дома моды.

Помимо фотосессии, актриса дала интервью изданию Madame Figaro. Пенелопа Крус прокомментировала работу модельера Виржини Виар, которая стала креативным директором Chanel после смерти Карла Лагерфельда.

Читайте также: Дженнифер Лопес с голливудскими звездами снялась для глянца: изысканные фото

Что известно о Карле Лагерфельде и его преемнице Виржини Виар?Карл Лагерфельд – немецкий и французский модельер и фотограф. С 1983 года он работал в Chanel и именно на посту главного дизайнера бренда получил всемирную славу. Умер кутюрье 19 февраля 2019 года в одной из больниц Парижа. Последние две недели он жаловался на плохое самочувствие, поэтому впервые не пришел на показ новой коллекции. Вместо Карла на подиум вышла его помощница Виржини Виар, которая после смерти дизайнера стала новой руководительницей модной марки. Именно ей Лагерфельд доверял все секреты Chanel и приобщал к миру моды в последние годы.

Думаю, Виржини знала, как сохранить ключевые ценности Chanel, сочетая их со своим личным видением. Даже с таким современным взглядом Chanel все еще узнаваемый. Чтобы добиться успеха, нужен талант. А если этим талантом обладает женщина, то даже лучше,
– рассказала актриса.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус позирует для глянца Madame Figaro / Фото: Madame Figaro

Также Крус рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время работы над новым фильмом – шпионским триллером "Осиная сеть" французского режиссера Оливье Ассаяса. В киноленте она играет роль жены шпиона Ольги. Актрисе сложно было воссоздать аутентичный кубинский акцент своей героини.

Чтобы поставить себя на место своего персонажа, я всегда стараюсь понять его, даже если не могу согласиться с его моральным выбором. Никогда не задумываюсь, есть ли у нас что-то общее, ведь это не главное. Ольга, в отличие от меня, очень экстремальная в своем выборе и в политике, и в жизни. Для того, чтобы сыграть эту роль, я изучала политическую ситуацию, которая была в то время вокруг кубинских изгнанников в Испании и Соединенных Штатах. Также работала с учителем дикции Павлом, который помог мне освоить кубинский акцент. Его очень сложно воспроизвести! Мы работали месяцами, ведь эта музыкальность кардинально отличается от испанского языка,
– рассказала Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус снялась в фотосессии для журнала Madame Figaro / Фото: Madame Figaro

Пенелопа Крус для журнала Madame Figaro: смотреть видео онлайн

 

Великий пост 2020: история и правила соблюдения
сегодня
20105
Автор: Надежда Биленко
Теги: Кино LifeStyle Новости Франции Пенелопа Крус
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:39 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 20105
сегодня 13:40 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 10393
сегодня 11:55 Оскароносный Дэвид Линч отмечает 74-летие: лучшие фильмы культового голливудского режиссера
Марта Вересюк 62
сегодня 11:15 SAG Awards 2020: самые эффектные наряды красной дорожки престижной кинопремии
Марина Джура 117
19 января 12:41 Крещение в Украине: как знаменитости поздравляют с праздником
Надія Біленко 677
Новости
Больше новостей
Залиште відгук