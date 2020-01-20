Пенелопа Крус позировала в наряде Chanel для глянца: изысканные фото

Испанская актриса Пенелопа Крус стала главной героиней французского глянца Madame Figaro. Крус, которая является послом Chanel, продемонстрировала в стильной фотосессии яркие образы из новой коллекции французского дома моды.

Помимо фотосессии, актриса дала интервью изданию Madame Figaro. Пенелопа Крус прокомментировала работу модельера Виржини Виар, которая стала креативным директором Chanel после смерти Карла Лагерфельда.

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Что известно о Карле Лагерфельде и его преемнице Виржини Виар?Карл Лагерфельд – немецкий и французский модельер и фотограф. С 1983 года он работал в Chanel и именно на посту главного дизайнера бренда получил всемирную славу. Умер кутюрье 19 февраля 2019 года в одной из больниц Парижа. Последние две недели он жаловался на плохое самочувствие, поэтому впервые не пришел на показ новой коллекции. Вместо Карла на подиум вышла его помощница Виржини Виар, которая после смерти дизайнера стала новой руководительницей модной марки. Именно ей Лагерфельд доверял все секреты Chanel и приобщал к миру моды в последние годы.

Думаю, Виржини знала, как сохранить ключевые ценности Chanel, сочетая их со своим личным видением. Даже с таким современным взглядом Chanel все еще узнаваемый. Чтобы добиться успеха, нужен талант. А если этим талантом обладает женщина, то даже лучше,

– рассказала актриса.



Пенелопа Крус позирует для глянца Madame Figaro / Фото: Madame Figaro

Также Крус рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время работы над новым фильмом – шпионским триллером "Осиная сеть" французского режиссера Оливье Ассаяса. В киноленте она играет роль жены шпиона Ольги. Актрисе сложно было воссоздать аутентичный кубинский акцент своей героини.

Чтобы поставить себя на место своего персонажа, я всегда стараюсь понять его, даже если не могу согласиться с его моральным выбором. Никогда не задумываюсь, есть ли у нас что-то общее, ведь это не главное. Ольга, в отличие от меня, очень экстремальная в своем выборе и в политике, и в жизни. Для того, чтобы сыграть эту роль, я изучала политическую ситуацию, которая была в то время вокруг кубинских изгнанников в Испании и Соединенных Штатах. Также работала с учителем дикции Павлом, который помог мне освоить кубинский акцент. Его очень сложно воспроизвести! Мы работали месяцами, ведь эта музыкальность кардинально отличается от испанского языка,

– рассказала Пенелопа Крус.



Пенелопа Крус снялась в фотосессии для журнала Madame Figaro / Фото: Madame Figaro

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