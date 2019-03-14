Пенелопа Крус в нежном образе и Антонио Бандерас посетили премьеру фильма "Боль и слава"

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Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images

Знаменитые испанские актеры стали главными гостями вечера, который прошел в столице Испании накануне, 13 марта. В одном из кинотеатров Мадрида состоялась премьера фильма с участием Пенелопы Крус и Антонио Бандераса "Боль и слава" (Dolor y gloria). На светское мероприятие главные актеры ленты пришли вместе.

В начале февраля появился первый трейлер к фильму "Боль и слава" (Dolor y gloria), в котором 44-летняя Пенелопа Крус и 58-летний Антонио Бандерас играют главные роли. А в четверг, 13 марта, в одном из кинотеатров Мадрида состоялась долгожданная премьера от режиссера Педро Альмодовара.

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На допремьерный показ было приглашено немало звездных гостей, однако все внимание было приковано к Пенелопе Крус, которая сыграла одну из главных ролей в фильме.

Для красной дорожки 44-летняя испанская актриса выбрала белоснежное длинное платье в пол с юбкой плиссе и ярким лифом, который был обшит стразами. Серебристый клатч и бриллиантовые украшения стали отличным дополнением ее нежного образа. Ее спутник надел классический мужской наряд – смокинг синего цвета и рубашку в тон.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

Пенелопа Крус і Антоніо Бандеас
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images

 

 
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Теги: Мода Голливуд Пенелопа Крус LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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