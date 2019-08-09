Пенелопа Крус в потрясающем платье и под руку с Антонио Бандерасом посетила премьеру фильма

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Пенелопа Крус и Антонио Бандерас
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images

Киноленту "Боль и слава", в которой главные роли сыграли Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, постепенно начинают презентовать в столицах и крупных городах популярных стран. Накануне, 8 августа, премьера фильма состоялась в Лондоне. На дебютный показ картины в Великобритании прибыли роскошная Пенелопа Крус и ее коллега Антонио Бандерас.

Премьера нового фильма не всегда ограничивается лишь первым показом, обсуждением сюжета и актерской игры, но и роскошными выходами звездных гостей и виновников торжества – главных актеров и создателей картины.

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Так, накануне, 8 августа, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас, которые сыграли главные роли в фильме "Боль и слава", подняли настоящий фурор на красной дорожке в Лондоне. Оскароносная испанская актриса предстала перед камерами папарацци в потрясающем платье, декорированном перьями страуса, пайетками и цветными камнями. Платье эффектная брюнетка выбрала из последней кутюрной коллекции британского бренда Ralph & Russo.

Акцент стройная испанка, как всегда, сделала на тонкой талии и пышном декольте. Ее эффектный образ дополнили золотистые босоножки с тонкими полосками и на высоких каблуках.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус на премьере фильма "Боль и слава" / Getty Images

Стоит добавить, что на красной дорожке актеры, которым достались главные роли, появились вместе. Однако Антонио Бандерас выбрал менее классический и изысканный образ, надев белую футболку, джинсы и темный пиджак.

Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на премьере в Лондоне / Getty Images

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Теги: LifeStyle Пенелопа Крус Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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