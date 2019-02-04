Пенелопа Крус в роскошном платье от Chanel сверкала на красной дорожке премии "Гойя"

Знаменитая испанская актриса посетила 33-ю церемонию награждения "Гойя", которая проходила на ее родине. 44-летняя Пенелопа Крус покоряла красную дорожку в элегантном платье от Chanel.

44-летняя Пенелопа Крус, которая недавно приняла участие в коллаборации с брендом Atelier Swarovski, пришла блистать на церемонии награждения "Гойя", которая в этом году состоялась в Севилье. Премия, которую присуждает испанская Академия кинематографических искусств и наук, по престижности приравнивается к "Оскару".

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На светский вечер знаменитая актриса выбрала роскошное серое платье от Chanel. Серебристый оттенок платье с эффектной юбкой и поясом на талии прекрасно подчеркнули стройность 44-летней Пенелопы Крус. К элегантному наряду от люксового бренда звезда выбрала много массивных украшений. На ее ушах сверкали длинные бриллиантовые серьги, а на пальцах перстни с синими и белыми камнями. Дополнил образ Пенелопы небольшой серебристый клатч с яркой защелкой.



Пенелопа Крус / Getty Images



Пенелопа Крус / Getty Images



Пенелопа Крус / Getty Images