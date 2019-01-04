Пенелопа Крус впервые рассказала о том, как ее изменило материнство: откровенные признания

44 летняя испанская актриса снялась для обложки февральского номера американского глянца Marie Claire. В интервью для журнала Пенелопа Крус впервые за 8 лет материнства рассказала, как ее изменило это состояние и как она распределяет время между карьерой и семьей.

Новые снимки, для которых 44-летняя актриса примерила стильные casual образы, появились на официальной странице глянца Marie Claire в Instagram, а интервью издание опубликовало на своем сайте. Впервые за все время материнства Пенелопа Крус позволила коснуться этой темы и откровенно рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения детей.

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К слову, Пенелопу Крус и Хавьера Бардема считают одной из самых крепких пар Голливуда. Звездная пара в браке с 2010 года. Они воспитывают сына Леонардо, которому 22 января исполнится 8 лет и 5-летнюю дочь Луну.

Пенелопа Крус откровенно призналась, что быть матерью мечтала еще в детстве.

Когда мне было 4 или 5 лет, я играла в игры, где всегда выбирала роль матери. Я хотела ею стать все время, что себя помню. Но радость материнства испытала не впопыхах, а в нужное время и с нужным человеком,

– призналась 44-летняя актриса.

Пенелопа Крус добавила, что материнство сделало ее гораздо счастливее. "Это как революция внутри: начинаешь по-другому видеть весь мир, перестаешь думать только о себе. И это действительно перемены к лучшему", – продолжала голливудская звезда.

Также Пенелопа призналась, как ей удается совмещать семью и карьеру. Чтобы проводить больше времени с мужем и детьми, она принимает участие в съемках лишь в одном фильме за год, а также не работает на выходных. Я не претендую на какие-то невероятные жертвы – нет. Просто семья у меня в приоритете”, – отметила Пенелопа Крус.