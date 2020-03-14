Пенелопа Крус выступила в защиту Джонни Деппа по делу против Эмбер Херд

Судебная тяжба между прошлыми супругами Эмбер ГХерд и Джонни Деппом с годами только набирает обороты. Так, на защиту 56-летнего голливудского актера встали его коллеги по съемочной площадке. Первой свою поддержку обнародовала бывшая невеста Вайнона Райдер, а вслед за ней – Пенелопа Крус.

Как сообщает издание The Blast, Джонни Депп заручился поддержкой еще одной голливудской звезды, которая публично выступила в его защиту. 45-летняя Пенелопа Крус, которая неоднократно блестала с актером на широких экранах, заявила, что обвинения бывшей жены Эмбер Херд – клевета.

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Пенелопа Крус отметила, что ее звездный коллега ни при каких критических обстоятельствах не проявлял агрессии и не применял физической силы. Актриса отметила, что знакома с ним в течение 26 лет. Их первая встреча состоялась благодаря именитому испанскому режиссеру Педро Альмодовару: "Я познакомилась с Джонни, когда мне было 19 лет. Он был в Мадриде, и Педро Альмодовар представил его мне. Тогда я знала на английском только две фразы: "Как дела?"и "Я хочу работать с Джонни Деппом".

Впоследствии Пенелопа Крус и Джонни Депп появились вместе в фильме "Пираты Карибского моря: на странных берегах". В их кинокарьере три совместных работы, которые позволили им стать настоящими друзьями.

Меня всегда поражали его доброта, блестящий ум, талант и своеобразное чувство юмора. Я видела Джонни в многих ситуациях, и он всегда добр ко всем вокруг. Он один из самых щедрых людей, которых я знаю,

– отметила Крус.



Пенелопа Крус выступила в защиту Джонни Деппа / Getty Images

Кроме того, звезда отметила, что именно Джонни Депп как никто другой поддерживал ее во время первой беременности сыном Лео Энсинасом. В это время ей приходилось продолжать съемки над "Пиратами Карибского моря", именно поэтому изо дня в день ее поддержкой был именно актер: "Мы с мужем никогда не забудем ту нежность, защиту и доброту, с которой он относился ко мне во время каждого этапа этого процесса. Мы очень любим его, и мне повезло иметь такого особого человека в нашей жизни".

Что известно о разводе Эмбер Герд и Джонни Деппа?

Актерская чета Джонни Депп и Эмбер Херд пробыл в браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии, которое она обнародовала в престижном журнале. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у бывшего мужа 7 миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность.

После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем он рассказал, что никогда не применял силу к своей бывшей жене и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед Эмбер Херд.



Эмбер Герд и Джонни Депп / Instagram / @cin3filia