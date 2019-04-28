Пенелопе Крус – 45: как успешной актрисе удается быть заботливой мамой и секс-символом Испании

Пенелопа Крус всегда ставила на первое место семью, однако это не помешало ей построить успешную карьеру актрисы, получившей Оскар. Она всегда отлично выглядит, много улыбается и уверяет, что знает, как правильно распределять время, чтобы успевать все и немного больше. Сегодня, 28 апреля, Пенелопа Крус празднует 45-летие, поэтому мы подготовили для вас интересный материал о ее взгляде на жизнь.

Вероятно, когда-то маленькая Пенелопа, которая родилась в пригороде Мадрида, и подумать не могла что станет одной из самых востребованных актрис, а ее лицо будут узнавать в каждом уголке мира. Сегодня, 28 апреля, испанская знаменитость празднует 45-летие. В своем прекрасном возрасте она достигла всего, о чем мечтает каждая женщина – реализовалась как успешная актриса, любящая жена, заботливая мама и просто большая личность.

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Не в каждом своем интервью Пенелопа Крус утверждает, что главным в ее жизни является семья и она никогда бы не променяла их на карьеру. Однако этот приоритет не мешает съемкам в новых фильмах и успешному продвижению на ее актерском пути.

Как испанской звезде удается сочетать одни из важнейших, но одновременно самых тяжелых ролей в жизни – читайте далее в материале LifeStyle 24.



Пенелопа Крус / Instagram / @penelopecruzoficial

В феврале 2019 года на экраны украинских кинотеатров вышла картина иранского кинорежиссера Асгара Фархади. В психологическом триллере "Все знают" одну из главных ролей сыграла 45-летняя Пенелопа Крус. Для украинского Vogue актриса призналась, что для нее работа в этой ленте стала самой знаковой среди всех остальных.

Как-то режиссер просто позвонил мне и сказал, что собирается снимать фильм в Испании и хочет отдать главную роль мне. Этот звонок стал одним из ключевых моментов в моей карьере. Я всегда восхищалась Асгаром и считаю его одним из величайших режиссеров,

– сказала об Асгаре Фархади Пенелопа Крус.

Что интересно, в фильме она сыграла роль любящей матери, у которой во время свадьбы крадут дочь и требуют за нее выкуп. Много усилий для реалистичной игры в роли заботливой мамы Пенелопе Крус прикладывать не пришлось, ведь она воспитывает двух прекрасных детей, о которых упоминает в каждом интервью.

Что важно знать о семье Пенелопы Крус?​

Пенелопа Крус впервые вышла замуж в 34 года за Хавьера Бардема, с которым сейчас она воспитывает двоих детей – 8-летнего Лео и 5-летнюю Луну. Их история любви берет начало в 1992 году, когда актеры появились вместе в общей картине "Ветчина, ветчина" и сыграли несколько откровенных сцен. На тот момент Пенелопе Крус было всего 18 лет, а Хавьеру – 23.



Однако после окончания съемок их пути разошлись. Зато после первой голливудской роли у зажигательной испанки возникла страсть с актером Томом Крузом, который также был ее коллегой по съемочной площадке. Однако роман продлился три года и пара распалась. В то же время Хавьер Бардем встречался с девушкой, с которой также познакомился во время съемок фильма "Ветчина, ветчина". Актер прожил со своей спутницей 10 лет в гражданском браке, однако его длительные отношения также завершились фиаско.



Еще несколько раз знаменитости заводили новые романы, которые не заканчивались успехом, пока в 2008 году судьба опять не свела их на съемочной площадке. Они вместе сыграли в фильме "Вики Кристина Барселона", за который Пенелопа Крус получила Оскар. Между звездами сразу пролетела искра, однако они скрывали свои отношения. А в 2010 году тайком от прессы и дальних знакомых поженились на Бали.



После бракосочетания знаменитостей немало коллег заметил, что актриса стала другой, спокойной, и наконец выглядела счастливой женщиной, которая нашла свою любовь. До сегодняшнего дня Пенелопа Крус и Хавьер Бардем считаются одной из самых крепких пар испанского и американского шоу-бизнеса.



Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / W Magazine

Несмотря на свою знаменитость, Пенелопа и Хавьер пытаются всячески скрыть личную жизнь от посторонних глаз. Испанская актриса является одной из немногих звездных матерей, которые считают, что дети должны предстать перед сотнями фотокамер только тогда, когда захотят того же или тогда, когда будут к этому готовы.

На данный момент 8-летний сын Лео и 5-летняя дочь Луна даже не фигурируют на снимках знаменитости на ее странице в Instagram. Пенелопа Крус изо всех сил защищает свое гнездышко и не пускает в личное пространство посторонних людей. В одном из своих интервью Marie Claire она призналась, что роль матери – это мечта ее детства.

Когда мне было 4 или 5 лет, я играла в игры, где всегда выбирала роль матери. Я хотела ею стать все время, что себя помню. Но радость материнства испытала не впопыхах, а в нужное время и с нужным человеком,

– призналась 44-летняя актриса.

После чего она добавила, что материнство сделало ее счастливее. "Это как революция внутри: начинаешь по-другому видеть весь мир, перестаешь думать только о себе. И это действительно перемены к лучшему", – продолжала Пенелопа Крус.

А на вопрос, как ей удается совмещать семью и карьеру она ответила, что соглашается участвовать в съемках только одного фильма в год и никогда не работает на выходных.



Пенелопа Крус / Instagram / @penelopecruzoficial

Во время разговора с журналистом Psychologies ей задали вопрос, который звучал так: "Если бы вам пришлось выбирать между семьей или работой, что бы вы выбрали?". Над ответом Пенелопа Крус долго не думала.

Я давно решила, что даже из-за ребенка не готова поставить свою карьеру на паузу. Не думайте, дело не в моих актерских амбициях, просто это было бы нечестно по отношению к себе самой. И к мужу, и к детям! Да, я люблю свою профессию, и мне необходимо играть, чтобы быть... счастливее. Так получается, что и я сама, и моя семья выиграют от этого,

– заверила оскароносная актриса.

В приоритете у нее семья, однако она никогда не могла бы быть домохозяйкой. Амбициозные женщины, такие как она, задыхаются в четырех стенах, а совмещать свою семью с успешной карьерой и светской жизнью им только в удовольствие. Однако, вместе со знаменитостью открывается и другая сторона медали – право на собственное пространство становится все меньше и меньше.

Приятно, иногда очень. Но этого недостаточно для счастья. В том смысле, что когда становишься знаменитым, его в твоей жизни не прибавляется. Зато возникают хорошо известные последствия – те же папарацци, например. Я не против, когда фотографируют меня, но не терплю, чтобы в газетах публиковали снимки моей семьи, и особенно детей. Ребенок – это не дизайнерская сумочка,

– категорически ответила зажигательная испанка.

Однако папарацци, которые пытаются догнать и схватить хотя бы любой кадр из жизни известного человека – это не что больше, как следствие плодотворной, кропотливой и упорной работы.

Во время интервью Пенелопа Крус часто рассказывает, что в начале карьерного пути и в пик своей знаменитости она была слишком требовательной к себе. При выполнении любой работы у нее была цель – сделать еще лучше, но это все равно не позволяло ей быть довольной собой на все 100%. Особенно, когда она начинала работу над новым проектом и поэтому много волновалась. Однако, как заверила Пенелопа Крус, с трудностями ей всегда помогают справиться чувство юмора и умение посмеяться над собой.

Но именно перфекционизм и настойчивость помогли Пенелопе Крус стать тем, кем он есть. Только тяжелая ежедневная работа обеспечила ей награду на церемонии Оскар, звезду на Голливудской аллее славы, которую до нее никто из испанских актрис не получал, 23 место в сотне самых сексуальных женщин в мире, а также романтические слова любви от мужчины о ее безграничном сердце и невероятно глубокой душе.



Пенелопа Крус получила звезду на Аллее славы (2010 год) / UPI