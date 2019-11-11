People's Choice Awards: беременная Дженна Деван показала округлившийся живот в роскошном платье

Бывшая жена Ченниг Татума Дженна Деван, которая находится на последних неделях беременности, пришла на церемонию вручения премий People's Choice Awards в воскресенье, 10 ноября.

Для ежегодной церемонии вручения премий в Лос-Анджелесе Дженна Деван подготовила волшебный look. Актриса, которая беременна вторым ребенком от бойфренда Стива Кази, вышла в эффектном голливудском образе.

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Стилисты одели Дженну в однотонное красное платье свободного покроя с открытыми плечами. Позируя фотографам, Деван подчеркнула свой округлый живот руками. Кроме того, визажисты подготовили актрисе вечерний макияж с акцентом на красных губах. Завершили "аутфит" драгоценные серьги и ожерелье.



Дженна Деван / Getty Images

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Ранее любимый Дженны намекнул, что у них может родиться мальчик.

"Я даже не могу начать описывать чувства, которые были у меня, когда мы впервые узнали, что Дженна беременна! Я ждал этого момента всю свою жизнь и не мог найти лучшего человека, с которым создал бы семью", – поделился Стив Кази в социальных сетях.



Дженна Деван / Getty Images

Что известно об отношениях Ченнинг Татума и Дженны Деван?

История любви началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006 года, где оба играли главные роли. В 2009-м пара сыграла свадьбу. 31 мая 2013 года у пары родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила развестись после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.



В конце сентября Дженна Деван ошеломила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного – известного актера Стива Кази.