Перед арестом брат Меган Маркл Томас подрался со своей невестой: неожиданные детали

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Томас Маркл
Томас Маркл / The Daily Mail

52-летнего Томаса Маркла-младшего арестовали за вождение в нетрезвом состоянии в пятницу, 11 января. Однако перед тем, как попасть в участок, у родного брата Меган Маркл вспыхнул конфликт с его невестой Дарлин Блаунт.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Недавно Томас Маркл-младший сообщил о своей помолвке с 38-летней Дарлин Блаунт. По его словам, он надеется, что свадьба, на которую он пригласит Меган, сблизит герцогиню с ним и отцом. Через несколько дней после официального заявления о свадьбе, скандальный Томас Маркл попал в полицию.

Как сообщает иностранное источник, его арестовали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В вечер, когда полиция задержала брата Меган Маркл, его сразу отправили в центр детоксикации, где был выявлен уровень алкоголя в его крови 0,11%.

Однако Томас изо всех сил пытался себя оправдать и рассказал другие подробности вечера. По его словам, перед тем, как его задержала полиция, у него вспыхнул конфликт с его невестой Дарлин.

Он утверждает, что его будущая жена не хотела прекратить играть на автоматах и ​​отказывалась покидать бар. Он признался, что их спор превратилась в ад и между ними возник ужасный конфликт. Поэтому Томас Маркл-младший решил покинуть бар после драки с Дарлин Блаунт и пошел к грузовику. Однако мужчина утверждает, что он был на безрецептурных обезболивающих и не употреблял алкоголь в тот вечер.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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