Перед смертью Люк Перри планировал свадьбу со своей любимой: известна дата

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Смерть Люка Перри: актер планировал свадьбу с любимой
Смерть Люка Перри: актер планировал свадьбу с любимой / www.thewealthrecord.com

Возлюбленная звезды популярных американских сериалов Люка Перри до сих пор приходит в себя после смерти актера. В западных СМИ появилась информация о том, что пара планировала пожениться после почти 12 лет отношений.

Как сообщает TMZ, Люк Перри планировал во второй раз пойти к алтарю. Он сделал предложение своей возлюбленной Венди Мэдисон Бауэр и незадолго до смерти успел назначить дату торжественной церемонии.

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Инсайдеры таблоида утверждают, что свадьба голливудской пары должна была состояться 17 августа 2019 года. Люк Перри и Венди Мэдисон Бауэр планировали скромную церемонию в Лос-Анджелесе. Влюбленные даже успели разослать первые приглашения гостям.

Что известно о смерти Люка Перри

Голливудского актера, известного по роли Дилана в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", госпитализировали с инсультом 27 февраля. По стечению обстоятельств, Люк Перри попал именно в ту больницу, где ранее снимался в сериале "Ривердейл" (2017-2019). В течении почти недели медики боролись за жизнь знаменитого красавца, однако здоровье его ухудшилось.

4 марта родственники и представители Люка Перри объявили о его смерти. Умер актер в кругу своих ближайших родственников – детей Джека и Софи, невесты Венди Мэдисон Бауэр, экс-жены Минни Шарп и матери. Именно они приняли сложное решение и дали согласие на отключение его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Значительное состояние 52-летний Люк Перри завещал своим детям от первого брака. Люк Перри составил соответствующие документы еще в 2015 году, когда врачи подозревали, что у него онкозаболевание. В завещании актер не указал невесту Венди Мэдисон Бауэр. Несмотря на такое решение любимого женщина дала трогательный комментарий, отметив, что с Люком Перри провела самые счастливые годы своей жизни.

Последние 11,5 лет с Люком были самыми счастливыми в моей жизни, и я рада, что провела это время с ним. Хочу поблагодарить его детей, семью и друзей за их любовь и поддержку. Мы нашли утешение друг в друге и в осознании того, что в нашей жизни присутствует этот необыкновенный человек. Его очень не хватает,
– отметила Венди Мэдисон Бауэр.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Потери Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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