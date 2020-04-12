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Переезд Меган Маркл и принца Гарри: дом какой голливудской звезды приобрела пара

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Меган Маркл и принц Гарри приобрели дом голливудского актера / Instagram / @theroyalfamily

Накануне сложения королевских обязанностей супруги сменили место жительства. Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи перебрались из Канады в Лос-Анджелес. Прессе удалось рассекретить, что вероятным жильем пары стало имение голливудского актера Мела Гибсона.

Меган Маркл и принц Гарри держат в тайне подробности своей личной жизни. Однако СМИ внимательно следят за парой и выясняют интригующие детали. Так, накануне закрытия границ из-за вспышки коронавируса семья переехала в Лос-Анджелес.

К теме Меган Маркл и принц Гарри переехали из Канады в Лос-Анджелес, – СМИ

Папарацци открыли охоту за эксклюзивными кадрами Меган и Гарри возле нового дома в Малибу. Как сообщает издание The Sun, голливудский агент по недвижимости Андреа Пайлот еще на прошлой неделе рассекретила новое жилище супругов на личной странице в инстаграме. Она удалила сообщение, однако информацию все же подхватили в прессе.

Как оказалось, Меган Маркл и принц Гарри готовы купить имение оскароносного актера Мела Гибсона. Представители компании, в которой работает Андреа Пайлот, отказались от комментариев и никоим образом не подтвердили слухи. Эксперты по недвижимости оценивают роскошный дом в 12 миллионов фунтов стерлингов – более 400 миллионов гривен.


Дом Меган Маркл и принца Гарри в Малибу / Фото: The Sun


Дом Меган Маркл и принца Гарри в Малибу / Фото: The Sun

Этот особняк в Малибу вполне прогнозируемо мог прийтись по душе Меган Маркл, ведь дом ее матери Дори расположен неподалеку. Новое жилье пары с видом на побережье Тихого океана насчитывает 5 акров придомовой территории, два бассейна, спортзал и включает членство в элитном пляжном клубе.

Район, в котором расположено жилье, является одним из самых престижных в округе Лос-Анджелеса, о чем свидетельствует звездный бомонд по соседству – Роберт Дауни-младший, Кейтлин Дженнер и немало других самых богатых звезд Голливуда.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездная недвижимость Принц Гарри Меган Маркл Новости LifeStyle
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