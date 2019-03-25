Переезд Меган Маркл и принца Гарри в новый дом переносится: известна причина

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Герцоги Сассекские планировали переехать в Фрогмор-хаус еще до рождения первенца, однако за несколько недель до появления на свет их малыша планы изменились. Меган Маркл и принц Гарри останутся в Кенсингтонском дворце.

Королевская чета заявила о намерении переехать из Кенсингтонского дворца еще в ноябре 2018 года. Тогда стало известно, что королева Елизавета II выделила для Меган Маркл и принца Гарри поместье в Виндзоре. Герцоги Сассекские планировали поселиться в Фрогмор-хаусе еще до рождения первенца, однако, как сообщает The Sun, рабочие не успели вовремя завершить ремонт.

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К слову, ремонтные работы в новом имении герцогов Сассекських обошлись королевской семье в 3 миллиона фунтов стерлингов, что почти вдвое превышает сумму, которую потратили на ремонт в особняке в Норфолке.

Инсайдер сообщил иностранному изданию, что всю неделю перед окончанием марта рабочие работали не покладая рук. Однако им все равно не удалось завершить ремонт в комнате, которую больше всего ждут будущие родители – детской. Причиной опозданий стали постоянные изменения в планах ремонта от герцогов. Как отметил инсайдер, они двое очень требовательны, поэтому часто вносили коррективы.

К примеру, последним изменением, о котором заявила королевская чета, является установка окон с тройным стеклом. Причиной их выбора послужил сильный шум от самолетов, садящихся в аэропорту Хитроу. Такое удовольствие обошлось им в 50 тысяч фунтов стерлингов.

будинок Меган Маркл і принца Гаррі
Ремонт в доме Меган Маркл и принца Гарри / The Sun

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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